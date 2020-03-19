【新冠肺炎】黃明志個半月前預言馬拉疫情失控　要求內地網民道歉

新冠肺炎疫情持續，不少東南亞國家都有受影響，馬來西亞是其中之一，並於昨日（3月18日）宣布封國至本月31日。當地歌手黃明志同日拍片討論疫情，提到自己早於一個半月前已經發出封國呼籲，因為根據他的理解，當地抗疫能力有限，所以希望當地政府禁止內地居民及曾途經內地的人入境。

當時正值農曆新年，黃明志除了到處拜年，更特意問候當地攤販、店家等不同階層市民，發現馬來西亞沒有完善設備及流程對抗疫情，一旦病毒傳入就會失控，因此呼籲當地政府限制內地人進出當地，並限制口罩銷售及出口。結果影片推出後黃明志就受到中國網民攻擊，指責他「歧視中國人」，更指他是「台獨、港獨分子」，連當地支持中國的網民友都紛紛反對這番言論。

黃明志曾在Facebook上載影片，指馬來西亞沒有完善設備和流程，無力應付疫情，擔心一旦新冠病毒在境內爆發將難以控制。（黃明志Facebook影片截圖）

新冠肺炎肆虐，多國政府都呼籲市民盡量留在家中，避免到人口密集的地方，可是馬來西亞於2月28日至3月1日舉辦大型宗教活動，有1萬6千人參與，令當地陸續傳出確診病例，當中部份個案與此宗教活動有關。黃明志在最新影片中喝著啤酒，以他擅長的嬉笑怒罵，諷刺當地在疫情最嚴重的時候仍然舉行宗教集會，令病毒在馬拉擴散，又暗諷：「馬來西亞是靠著一群『精英』和『天才』在管理這個國家的！」最後表示，今次拍片是回應早前指責他的網民，證明自己一個半月前推論正確，更笑著要求他們道歉：「大大聲講三次Soli！講！」

黃明志談馬拉封國，原來一個半月前已經指一旦病毒傳入境內就會爆發，呼籲當地政府封國自救。（資料圖片）

黃明志出晒名敢言，拍片談論馬來西亞新冠肺炎疫情時字字珠璣，即Click睇下佢有咩啜核言論！(按圖放大)(影片擷圖)