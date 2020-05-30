【多圖】直播主馮子紜戰鬥格去超市　性感白色上衣超吸睛

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因早前公開揚言曾被「亞洲舞王」羅志祥（小豬）邀約唱歌的台灣直播主馮子紜（Teresa），近來知名度急升，讓不少網友關注她的動向。向來毫不吝嗇身材的她，繼早前以泳衣外搭寬鬆外套打扮去便利商店購物掀起話題之後，近日再以更性感的戰鬥格裝束去超市買東西，再次令她討論度急升，吸引不少網友眼球。

Teresa身材非常出眾。（teresa.0211@IG）

擁有傲人身材的Teresa近日就身穿了黑白配色的套裝去超市買東西，整體看似是一位OL般。不過仔細看下去她所穿的白色上衣大有玄機，事關該上衣的中間設計竟然開出了一個三角形的洞口，將Teresa的好身材完美展示。除此之外，原來該上衣的後面設計還更性感，事關背部根本沒有衣料包着，將Teresa的玉背展現無遺，性感程度可以話爆燈。

Teresa悉心打扮去買牛奶。（teresa.0211@IG）

身穿該衣服盡現了Teresa前凸後翹的好身材，她留言道：「你們喜歡喝哪一個牌子的牛奶？我覺得哪一家好像都差不多。」原來穿成這樣只是去買牛奶而已，看來Teresa都好著重自己形象，只要是外出都要悉心打扮一番。

Teresa早前打扮性感去便利商店購物。（teresa.0211@IG）

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