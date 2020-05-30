何鴻燊逝世｜何猷君千字文意外爆料　賭王分身家兼捐錢牛津內幕

賭王何鴻燊近日逝世終年98歲，他的傳奇一生依然為人所津津樂道。四房兒子何猷君日前就突然更改微博認證，由本來的「香港社交名人，賭王何鴻燊四房兒」改做「澳門電競總會會長 創夢天地合伙人 深圳威武電競董事長」，受盡批評！他亦不甘示弱，當晚即發表千字文逐點回應網民，更意外爆出何鴻燊為人不知的秘密。

何鴻燊一生共有四妻，育有十六名子女。（資料圖片／美聯社）

何猷君發千字文激動澄清。（微博＠何猷君）

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何猷君的千字文除了澄清自己微博認證修改問題，指早在去年年底已經與微博交涉，並非網民所指「急功近利」。另外，他更爆料何鴻燊5,000億港元的身家早在他15歲時（即2010年）已經分完，他的兒子何廣燊並沒有拿一分錢。

何猷君（Mario）去年與超模奚夢瑤結婚，婚後半年升格做爸爸，成為一時佳話。（何猷君微博圖片）

奚夢瑤去年10月份誕下兒子何廣燊（Ronaldo）。（何猷君微博圖片）

其次，他又指有小孩考上名校劍橋大學和牛津大學一直是何鴻燊多年的夢想，更講道：「多次為了成績不好的小孩捐錢給牛津，多次出面跟學校溝通嘗試把小孩硬推進去。」這個說法，令不少網民聯想到何鴻燊有為子女買學位之嫌，有網民更發現何鴻燊的確在2007年捐助了250萬英鎊給牛津大學。至於他的哪名子女嫌疑最大呢？

指賭王曾想把小孩硬推進名校！（圖片截圖）

何鴻燊生前他有16個子女，除了大房的何猷光和何超英已逝世，還有14名子女。

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+ 16 + 15 + 14

其實在何鴻燊16名子女當中，並未有一名是畢業於牛津大學，但何猷君曾經受訪時講到，姐姐何超盈曾經被牛津大學錄取過，但當時她考慮回國發展的機會更大，最後選擇了本地大學，由此有人認為何猷君所說的「花錢上名校」的人就是親姐姐何超盈。不過，何猷君又很快回應指：「不是何超盈，她成績很好。」哪到底是誰呢？實在耐人尋味。

何超盈曾經被牛津大學錄取過。（視覺中國）

家人日前對外回應賭王逝世消息。（梁碧玲攝）

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