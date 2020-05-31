飛虎之雷霆極戰｜拍《衝上雲霄》成好兄弟　吳卓羲竟爆馬國明偽善

新劇《飛虎之雷霆極戰》集合強勁演員陣容，當中馬國明、吳卓羲（Ron）同黃宗澤（Bosco）三位型男繼17年前的《衝上雲霄》後再度合作拍劇最令人期待！當年三人與陳鍵鋒在劇中組成「S4」，成功俘虜不少少女！早前三人在《東張西望》中大談當年的拍攝趣事，回顧17年的兄弟情！

馬國明、吳卓羲（Ron）、黃宗澤（Bosco）同陳鍵鋒在劇集《衝上雲霄》中組成「S4」。（YouTube影片截圖）

三子相隔17年再合作拍劇。（劇照）

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劇集《衝上雲霄》系列陪着一代人成長，馬明、阿Ron同Bosco相隔17年再度合作，亦成長了不少，馬明直言當年還是很青澀：「講真嗰陣時大家邊有演技呀，乜鬼都唔識，又唔識就燈，又唔識就鏡頭。」劇集當年可謂是大製作，更遠赴澳洲、日本、意大利等進行實景拍攝，雖然住宿條件一般，不但要兩個人一間房，還要睡閣樓，但就令他們感情更深厚：「人生路不熟，我哋就喺房度傾偈，咩都傾，但內容保密。」

馬明直言當年乜都唔識。（YouTube影片截圖）

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馬明在劇中與苟芸慧飾演夫妻，他亦笑言好開心：「你日日有個靚女望下都開心啦，我哋好多床上戲㗎。」不過阿Ron同Bosco隨即踢爆：「好多床上傾偈戲呀！」兩人更即場大讚馬明好勤力：「佢啲劇本係寫到密密麻麻，佢啲心聲、備注呀。」馬明就謙虛表示個個都勤力，但阿Ron即刻講道：「謙虛過頭叫偽善。」

馬明在劇中與苟芸慧飾演夫妻。（劇照）

阿Ron大讚馬明勤力，但就笑言對方太謙虛！（YouTube影片截圖）

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雖然阿Ron當面「窒」馬明，但其實三人17年的兄弟情相當深厚，更槍頭一致對外，講苗僑偉（三哥）壞話！除了大爆三哥要三嫂（戚美珍）叫才「萬歲」之外，還指三哥搶盡風頭：「其實只有一個飛虎，嗰個就係苗僑偉。好多時係佢哋打生打死，跟住三哥嚟攞彩。喺直昇機裏面掃射，唔使落嚟。」不過其實三子都只是講笑，三哥在拍攝期間非常照顧他們，合作過程好開心！

三子槍頭一致對外，講苗僑偉（三哥）壞話！（劇照）