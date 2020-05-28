飛虎之雷霆極戰｜黃宗澤變「茨國」特工　揭內地粵語版遲上架原因

由苗僑偉、黃宗澤、馬國明、吳卓羲等主演的TVB新劇《飛虎之雷霆極戰》正在熱播，其實劇集早在去年9月6日就率先在內地視頻網站優酷播出，更深受內地觀眾歡迎，收視成績相當不錯。不過有網民發現劇集內地版同現時在翡翠台播出的版本有出入，內地版提及的國家名包括「茨國」、「美利國」、「法利群島」、「日岩」等更令人睇到一頭霧水！

《飛虎之雷霆極戰》由邵氏與優酷合作拍攝，早在去年9月6日就率先在內地視頻網站優酷播出。（海報）

由黃宗澤飾演的汪Sir除了是飛虎隊A Team行動組組長之外，還是英國軍情六處（MI6）前特工。（劇照）

新劇由邵氏與優酷合作拍攝，集合強勁演員陣容，更邀請到荷里活影星Lee Pace參演。他在劇中飾演英國軍情六處（MI6）特工Sam，與黃宗澤（Bosco）飾演的汪Sir是好友，但Sam之後因為被俄國特工要脅其家人而變節，成為恐怖分子，兩人最終反目。而在內地版中，Sam同汪Sir在劇中的身份是「茨國特工」、俄國亦變成了「法利群島」。此外，對於內地版中提及的「美利國」、「斐拉賓」、「笠邦」及「日岩」，有網民就認為分別對應的是美國、菲律賓、日本及越南，推測是根據發音相近而更改。

荷里活影星Lee Pace在劇中飾演英國軍情六處（MI6）特工Sam。（YouTube影片截圖）

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內地版片頭更史無前例加上「謹以此片獻給英勇的中國香港警察」。（影片截圖）

至於不直接在劇中提及真實的國家名，網上有不少猜測，有網民認為最大原因是為了避嫌。劇中的俄國特工四處殺人，身為飛虎隊A Team行動組組長的汪Sir又是MI6前特工，還有城市傳媒董事會主席溫海（麥長青飾）背後有美利國大財團支持、立法會議員朱楚萍（黎燕珊飾）同保安局副局長（鄭子誠飾）的態度，網民認為有映射因「修例風波」引發嚴重衝突的嫌疑。事實上劇集國語版在去年9月6日播出，但粵語版就推遲到9月9日才上架，有網民推測是為了將劇集中提及的敏感詞重新配音，才能在內地過審，正常播出。

汪明荃飾演特首。（劇照）

麥長青在劇中飾演城市傳媒董事會主席，背後有美利國大財團支持。而陳山聰雖然暫未在劇中出現，但他的身份其實是「日岩」（越南）華僑。（劇照）

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