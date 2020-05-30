Kylie Jenner疑誇大業績同資產　被踢出《福布斯》富豪榜

美國真人騷女星Kylie Jenner雖然年僅22歲，但就憑着10億美元（約78億港元）的身家，連續兩年被美國財經雜誌《福布斯》選為全球最年輕的億萬富豪。不過《福布斯》日前就指控Kylie與其家人造假，誇大Kylie所創立的美妝品牌Kylie Cosmetics的業績，懷疑她的資產有誇大之嫌，將Kylie踢出富豪榜！

Kylie Jenner連續兩年被美國財經雜誌《福布斯》選為全球最年輕的億萬富豪。（IG@forbes）

Kylie去年11月以6億美元（約46.8億港元）將自家化妝品牌51%的股份，賣給了化妝品巨頭Coty Inc.，自己擁有餘下49%。但《福布斯》在調查報告中指出，根據Coty的資料所示，Kylie Cosmetics的規模和利潤比她所呈現出來的要小和低，當中公司2018年僅賺1.25億美元，與對外宣稱的3.6億美元存在極大落差，《福布斯》認為Kylie的會計師涉嫌製造虛假的報稅表，製造她很富有的假象，令雜誌錯判Kylie的資產，並估計她現時的净資產應該為9億美元左右，因此將她踢出富豪榜。

Kylie去年11月以6億美元（約46.8億港元）將自家化妝品牌51%的股份，賣給了化妝品巨頭Coty Inc.。（IG@kyliejenner）

Kylie同名模家姐Kendall Jenner人氣強勁。（IG@kyliejenner）

+ 27 + 26 + 25

對於被除名，Kylie在Twitter上回應：「我以為《福布斯》是一個信譽良好的網站，我只看到一些不準確的聲明和未經證實的假設。我從未要求過任何名銜或試圖說謊來達到目的，還說我製造虛假的報稅表？這就是你的證據嗎？所以你只是覺得他們造假？」不過隨後她安慰自己道：「好吧，我已經很幸福了，有一個美麗的女兒，成功的事業，一切都做得很好。我現在可以列出100件更重要的事，而不是去爭拗我有多少身家。」而Kylie的律師亦發出律師信，要求雜誌立即撤回文章。

Kylie在Twitter上嬲爆回應！（Twitter截圖）