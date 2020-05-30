【雙層公寓】木村花逝世一星期低調舉殯　100摯親摔角好友出席

參加Netflix真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》（Terrace House Tokyo 2019-2020）22歲女摔角手木村花，上周六凌晨疑不堪網絡欺凌在家中割脈及吸煤氣自殺身亡，消息轟動各界。木村花離世一星期，據悉其喪禮已在昨晚（29日）低調舉殯，100名摯親與摔角界好友出席。

《雙層公寓》參加者兼職業摔角手木村花自殺，終年22歲。有指她因不堪網絡欺凌，選擇輕生。她昨日低調舉殯，只有100名親友和摔角界好友出席。（木村花Twitter）

因木村花輕生，《雙層公寓》製作單位宣布永久停拍，但錄影廠主持人山里亮太及其他班底，仍被網民轟在節目中的言論太過刻薄，令木村花心靈受傷，同樣需要負上責任；而富士社長遠藤龍之介亦作出公開道歉，承認以往未有為演出者進行心靈上足夠的輔導。

據指木村花輕生的導火線是「戰衣事件」。她價值10萬日元的定制摔跤戰衣被小林快洗壞，她得知後頓時崩潰淚崩，情緒激動將對方大罵一頓。網民因此圍攻木村花，認為她小題大造，但摔角界的媒體「鬥魂物志 The Fighting Spirit」為她護航，指「每個摔角表演者，都視登場服為至寶」，外人無法理解戰衣對摔角手的非凡意義。

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