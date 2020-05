木村拓哉與歌手工藤靜香的女兒,現年17歲的木村光希(Koki)一道就引起各界注意,在爸媽的光環之下,她亦都十分有音樂才能,擅長於鋼琴與長笛的演奏,還曾經為其媽媽工藤靜香專輯《凜》作過三首曲目。當然她亦都有父母的遺傳,有靚樣之餘,一雙長腿更令她時尚界的新寵兒。

現年17歲的木村光希(Koki)與媽媽工藤靜香一起煮晚餐。(IG@koki)

日前她在IG上分享了與媽媽煮晚飯的照片,寫道:「Making dinner with my mum since quarantine started! Recently we've been eating dinner around 3:30pm ~ 4:00pm.」(隔離期開始,所以與媽媽一起煮晚飯,最近在下午3點半到4點就吃晚飯了。)