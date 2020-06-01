【降魔的2.0】C君填詞天份被搞笑埋沒　曾幫超過15位歌星填詞作曲

《降魔的2.0》由C君（鄭詩君）飾演的風獅爺一角可謂是做到街知巷聞，一句「你爺爺我...」簡直成為了一班00後觀眾、小朋友的口頭禪。不過對於一班8，90後的「老嘢」來說，每次提起C君，亦即時「農夫FAMA」的話，就一定會想起「舉高隻手（hey）使乜怕醜（ho）」。對吧？正在看文章的你正在唱這首7年前的名曲。

無綫劇集《降魔的2.0》中的風獅爺（C君飾）有一句口頭禪「你爺爺我...」。（《降魔的2.0》劇照）

現年36歲的C君，其實於2000年就與陸永權（陸永/6Wing）和聶碧芝（GiGi）和一同以香港Rap組合「農夫FAMA」身份出道，後來主音GiGi離隊後，於2002年他們認識了鄭智華（即DJ Galaxy），又在一個DJ比賽上認識了DJ Tommy，才正式簽約加入了DJ Tommy旗下的公司，才有了現在的大家認識的香港Rapper組合「農夫FAMA」。

C君、陸永（6Wing）、聶碧芝（GiGi）和DJ Galaxy。（網上圖片）

浮沉數年，農夫才憑着《456Wing》而聲名大噪，各大電台熱播之餘成為網民必聽的Playlist，唱到街知巷聞，同年度更晉身2007年叱吒「我最喜愛的組合」最後五強。除了07年至17年近30個歌唱獎項之外，C君亦都十分擅長作曲填詞，曾為總共64首流行歌作曲填詞，其中亦不乏洪卓立 《想一個人》、林欣彤《第二次初戀》、C AllStar Feat. 許志安《惺惺相惜》、許志安《你是你》、蔡卓妍《錯過》、方大同《小方》、Super Girls《蓓蕾》、溫拿《Friend過打Band》、周柏豪《上下線》和薛凱琪《做我的知己》等流行作品。除了搞笑，其實C君亦十分有作曲填詞天份。

小編有幸睇過農夫的演唱會，真的是首首金曲。（資料圖片）

C君演過嘅角色全部都好好笑：

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