【C君結婚】先天遺傳病更慘遭悔婚　苦盡甘來事業愛情終得意

組合農夫成員C君(鄭詩君)昨日迎娶拍拖5年的「港台之花」黃天頤,圈中好友都來祝賀。C君有個悲慘的童年,又曾被前女友悔婚,令他一度傷心不已,但如今他事業有成,又娶得更稱心如意的另一半,人生風光得意,C君以自身經歷告訴大家,只要不放棄,最終還是會苦盡甘來。

C君人生中經歷過不少挫折,如今不但在事業上名成利就,又娶得美人歸。

童年悲慘 長大後憑才情在娛樂圈大放異彩

C君童年時相當悲慘,自幼患上重型地中海貧血症,年紀小小開始就要經常進出醫院續命。他14歲時曾為政府拍攝宣傳片,在片中表示當其他同學仔放學去玩,他卻要每個月到醫院接受輸血,苦笑道:「都唔係好辛苦,唔返嚟輸血會死㗎喎。」生母在他四、五歲時移情別戀,離棄家庭。小小年紀經歷與摯親離別還有生死的命題,幸得父親和繼母悉心照顧,總算健康成長。

C君個子矮小而且樣貌不出眾,放在滿是俊男美女的娛樂圈中,理應難以突圍而出,但他憑藉自己的才華,從樂壇到主持綜藝節目,甚至涉足劇集都贏得不少掌聲,連出名Mean的Do姐亦大讚 C君「聰明有墨水」,謝安琪亦讚C君文筆好,看他的文字會覺得他是一個俊男。

Do姐和農夫再經常合作,欣賞C君的才情。(陳順禎 攝)

曾遭悔婚 終遇上懂得欣賞珍惜自己的人

「C君好男人,過幾年就結婚」,農夫2007年推出《風生水起》這首歌,堪輿學家麥玲玲在歌中讚C君是好男人,3年後的確一度出現結婚運,當時年僅27歲的C君豪送價值十多萬的卡半鑽戒向當時女友Gloria求婚,可是後來遭悔婚,有傳女方是擔心男方的地中海貧血症影響下一代,不過C君向外堅稱只是性格不合。

被女友悔婚一度令C君陷入情傷,後來與相識十多年的港台DJ黃天頤相戀,從相戀到求婚到婚禮,都是滿滿的祝福。黃翠如在IG上寫道,她曾跟天頤說:「C君找到你,是C君的福氣。」然後天頤回答:「我找到C君,也是我的福氣。」

天頤曾在訪問中C君形象風趣幽默,但私底下是一個非常細心的人,而且吃得苦,不會因為事情辛苦就放棄,令她非常欣賞。C君細心又有毅力,曾有一年天頤生日,C君寫了一本情書給她,他很認真地寫了一個月,每天一封情信,寫完拿去釘裝成書,送給天頤作為生日禮物,這種心思令天頤覺得非常窩心。

黃翠如短短幾句說話,道出C君和太太黃天頤之間的愛情。(IG圖片/wongtsuiyu)

遇上對的人 即使生活平淡也覺得幸福無比

天頤曾說過兩個人相遇是運氣,但相處下來是修行,二人相愛5年,決定攜手一生。C君在婚禮上讀出愛的宣言,他表示以前覺得人生要擁有好多東西才精彩,到決定結婚後,「有一日我瞓醒,見到你刷緊牙,我突然間覺得好幸福,我就係要每日起身都見到你。冇你,就有咩都唔精彩。原來有你,刷牙都可以好精彩。」他引用最喜愛劇集《Friends》一句對白為誓辭作結,他說:「黃天頤,點解我要同你結婚呢,因為『You make me happier than I ever thought I could be』,I love you。」

C君雖然外表不俊俏,憑藉自身的才情和不怕吃苦的性格,在事業上賺來名和利;雖然曾因病遭嫌棄,但之後遇上更好的伴侶。他從人生試煉中走過來,時間和經歷讓他變成一個更好的人,在最適合的時機,上天會有更美好的回贈。

上一段感情未能開花結果,慘遭未婚妻悔婚,如今遇上一個就算見到對方刷牙也覺得幸福的人,不是更完美嗎?(陳順禎攝)