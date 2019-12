C君太太黃天頤實為才女　任《全民造星II》評審　出書論天下愛情

C君與「港台之花」黃天頤於12月13日,在眾多親友的祝福下完婚。自兩人交往開始,黃天頤的曝光率便因而提升。其實她除了是C君的另一半,更是位充滿理想的才女。

C君的圈中好友包括陸永、洪永城及蕭正楠夫婦,於婚禮當天組成星級兄弟團,而唐詩詠則出任大妗姐,場面溫馨又搞笑。C君致誓詞時表示自己迎娶黃天頤的原因很簡單,就是因為:「You make me happier than I ever thought I could be.」C君的人生中經歷過不少挫折,曾因身患先天性地中海貧血症而分別遭母親拋棄、前女友悔婚,而現在他終於尋得真愛,簡單的快樂對C君來說已是無價寶。

男方風趣、女方開朗,C君與黃天頤如天造地設的一對。兩人識於微時,陸永更透露C君於二十年前已對黃天頤抱有好感,守候多年才發展成情侶。黃天頤於2004年勝出「DJ生還者」後便加入香港電台,入行至今已十五年,現主持節目《Gimme 5》與《中文歌曲龍虎榜》。黃天頤曾透露,當時大學仍未畢業,參加「DJ生還者」一心只為興趣,沒想到卻因此奠定了自己的事業生涯。

黃天頤日前於ViuTV大型選秀節目《全民造星II》擔任星級評審(FB@ViuTV)

任《全民造星II》星級評審 才思敏捷與C君一拍即合

DJ這份工作又怎能滿足黃天頤開朗好動的性格,她日前於ViuTV大型選秀節目《全民造星II》中,與作家王貽興、導演陳詠燊、歌手林二汶等星級嘉賓一同擔任星級評審,從96強的參賽者中淘汰至60強。早在登上《全民造星II》前,黃天頤已於音樂節目《本地薑》擔任主持,介紹本地獨立歌手。

黃天頤更是行內公認口才好的活動司儀,從私人公司活動、婚禮司儀到大型節目如《十大中文金曲頒獎音樂會》等,均可體現到她才思敏捷的一面,難怪與C君可以一拍即合。

其實黃天頤除了是C君的另一半,更是位充滿理想的才女。

包辦廣播劇劇本 從文字剖析愛情

雖然現在已經愈來愈少人收聽電台節目,但廣播劇仍然有種無可取代的情懷。黃天頤除了口才了得,也喜歡寄情文字。她曾與許廷鏗合作,聲演廣播劇《留下士多》,並把故事伸延成為小說版本。黃天頤亦曾推出《愛我別說穿》、《愛我別算數》等關於戀愛心理的書,寫盡天下間男共女的事。她雖然曾於Facebook自嘲「文筆不妙,亦不生花。」不過也坦承每次都是掏心的創作,也鐘情於透過文字剖白愛情。

當被問及喜歡C君的哪方面時,黃天頤表示其實自己很欣賞C君填的詞。在這些文字之間寫下生活,寫下思念,以文字傳情,大概是世上最浪漫的事。