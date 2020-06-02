吳啟華日前爆內地女星誘上房　今為言論道歉：不希望大家胡亂猜測

近年主力在內地拍劇的吳啟華，日前與馬國明等作客無綫節目《Tiger’s Talk》接受伍詠薇（伍姑娘）同林盛斌（Bob）訪問時，大爆曾聽說過有內地「萬人迷」女星向全劇組派房號，不料這個話題引起軒然大波，他今日在微博就其言論道歉。

吳啟華透露曾有「萬人迷」逢人就派房號！（YouTube影片截圖）

馬國明在節目中先自爆曾在內地拍劇被女星派房號引誘上房，吳啟華隨即爆出更驚人內幕：「我聽到一啲係直情成組人都派晒，連攝影師都有呀，仲要晚晚都派！」他更直指對方是萬人迷：「可能你哋少返大陸拍啦，喺大陸嘅劇組裏面好多人都識佢嘅，我就唔會鍾意呢啲人，佢畀我我又唔會理佢，但我知道係真嘅。」

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話題引起大眾討論，紛紛猜測誰是吳啟華口中的女星，眼見事件在網上瘋狂發酵，吳啟華在微博為言論作出道歉，他表示與助手分析後，意識自己作為公眾人物，言行應該份外小心，並承諾日後不會再犯，請求大家原諒：「在一個只談風花雪月的訪談節目，亂講一些偶爾聽來的奇聞往事，其實原意也只是為了好玩好笑！絕無意污名化任何人，也不希望大家胡亂猜測！如果對任何人因為這次事件做成有甚麼不愉快的，小弟在此深表歉意！事實上，昨天助手和我分析今次事件後，我也確實意識到自己的不該和不是！身為公眾人物，言行確實該份外小心！今後一定不會再犯！請大家原諒！」