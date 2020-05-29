鍾欣潼（阿嬌）和台灣「醫界王陽明」賴弘國宣布離婚，結束短短14個月的婚姻，兩人近乎是「不歡而散」。雖然賴弘國是整容醫生，其實收入不俗，但對比起阿嬌而言，「財力」還是相差甚遠。他曾經坦言與阿嬌「結婚結到破產」，婚前派對、度蜜月、結婚戒指花了他大部份積蓄。

正所謂「愈煩愈愛」，吳若希錯坦言發脾氣打爛屋企東西，別人眼中看是犯賤，也可以是夫妻之間的情趣，老公仍對她寵受有加。（《多功能老婆》劇照）

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外界一直指兩人是「女尊男卑」，縱然如此，賴弘國當初還是堅持與阿嬌步入教堂。有人會希望伴侶與自己身份背景相若，才會更能體諒彼此感受；有人在愛情上總愛「向高難度挑戰」，縱然對方不是公主，也要努力讓對方患上「公主病」，越「難搞」的女生越能吸引他們的注意，平淡的女生反而讓他們覺得無趣，坦白而言，他們就是喜歡在關係中自找麻煩的人。以下4個星座的男生，常常會愛上很「麻煩」的女生。

雙子座

雙子座最害怕就是一成不變，他們選擇另一半時絕不會選擇安靜無趣的人。而雙子男骨子裏有份叛逆，個性「愛唱反調」，身邊人越是警告或勸說這個人很麻煩，不是適合他的對象，他越是會產生興趣。而帶點英雄主義的他們，會不惜花盡財力和心力讓對方愛上自己，務求可以「征服」對方。

賴弘國5月28日生日剛過，他是雙子座。雙子座男生有時帶點英雄主義，會想盡辦法滿足對方。（節目截圖）

射手座

射手座愛好自由，不會隨便為一個人停留，有個性和聰明的女生最能吸引射手男的注意，並且讓他們願意為對方赴湯蹈火，許下愛的承諾。雖然射手男願意滿足對方的一切要求，但這類型的女生難以捉摸，要求甚至有些無理。在一起之後，射手男才發現要維繫與對方關係和感情並不容易。

天秤座

天秤座是個喜歡思考的人，可以解決難題讓他們很有成就感。這種性格同樣見於他們對愛情的態度上，他們在關係中是個很會替自己找麻煩的人，當他會另一半處理和解決所有事情，對方就會完全依賴他們，甚至會得寸進尺將所有事都託付給他們。一旦戀愛後，他們將會惹上不少麻煩。

雙子座責任心重，為他們帶來不少負擔。（吳啟華微博）

金牛座

金牛座樂於助人，對朋友的事熱心，對另一半更甚。他們責任感很強，一旦對對方伸出援手就要「幫到底」、負責到底，即使中途他們覺得吃力或是不情願再幫忙，還是會因為心軟，勉強自己繼續幫助對方。因此金牛男很容易被「佔便宜」，即使分手之後，可能還會關心前度。