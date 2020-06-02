兩個小生去Camping｜孖袁偉豪狂騷肌　周柏豪晚晚同老婆拖手瞓覺

由周柏豪及袁偉豪（Ben）主持的TVB全新節目《兩個小生去Camping》在昨晚（1日）正式首播，兩大型男的組合令人期待！首集他們就上山下海，先是比賽紥營，之後再換上裝備出海浮潛，探索海底世界。柏豪同阿Ben赤裸上半身在沙灘上做熱身運動，大方騷肌，畫面絕對令女士們尖叫聲不斷！

由周柏豪及袁偉豪（Ben）主持的TVB全新節目《兩個小生去Camping》在昨晚（1日）正式首播！（YouTube影片截圖）

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阿Ben曾因為拍攝劇集《鐵探》而進行地獄式減磅，三個月激減20磅，不過今次拍節目已經回復Fit爆身形，胸肌、「老鼠仔」樣樣有齊！而柏豪就笑言自己一身肌肉全靠抱囡囡而練成，他還大談去年陪太太入產房前的趣事：「我真係諗咗好耐究竟我着咩衫入產房，前一日仲特登去剪咗頭髮，但朋友同我講要戴浴帽。我有同我老婆講笑話着唔着西裝入去見個女好，最終揀咗件粉紅色衫，佢係女仔呀嘛。」

柏豪在去年12月迎來囡囡。（IG@punkhippie）

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柏豪與太太拍拖以來一直非常低調，直至2016年突然被爆在泰國秘密結婚，多年來柏豪都覺得好愧疚：「同我太太一齊咁長時間，每一晚我哋都係拖住（手）咁樣瞓。就係因為咁多年我都冇得喺街度同佢過啲正常嘅拍拖生活，我哋唯一可以拖手嘅時間就喺我哋瞓覺嘅時候。我都同佢講，喺街幾多個鐘啫，我唔會10個鐘都拖住你，但我哋瞓覺8個鐘都拖住。」相當浪漫！而阿Ben就提到當初參加香港先生競選時考慮了幾年，更笑言對於着泳褲在台上走來走去大感難為情，但他最終鼓起勇氣在2007年參選並一舉奪冠！

柏豪自爆晚晚同老婆拖住手瞓覺。（YouTube影片截圖）

阿Ben覺得着泳褲在台上走來走去好尷尬。（YouTube影片截圖）