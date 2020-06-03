【愛回家】細龍太陳偉琪樣貌大躍進　超深雙眼皮高鼻樑愈變愈靚

現年29歲的陳偉琪（Vicky）擁有出眾身材，近年更憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中細龍太一角而成功入屋。Vicky除了精通鋼琴、豎琴、籃球之外，還經常去行山遠足。已經有一段時間沒有在IG更新近況的Vicky，日前去到海邊慢跑，更拍片放上IG Stories同大家分享，不過不少網民就將重點放在Vicky的樣貌上！

陳偉琪（Vicky）擁有出眾身材，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中細龍太一角而成功入屋。（IG@vthechan）

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Vicky透露今次改變路線，去到海邊慢跑，順便撿起沙灘上的垃圾，相當熱心！之後她再繼續行山，還分享了自己的Tips給一眾女士：「我噚日着住高踭鞋行上行落超過10個鐘，搞到我腳痛。但今朝慢跑完再行山後，我感覺好咗好多，我嘅腳踝唔再痛，所以我建議大家可以試下，着完高踭鞋後行下山可以放鬆肌肉，舒緩痛楚。」

日前Vicky去到海邊慢跑，更拍片放上IG Stories同大家分享，片中的她五官非常標致。（影片截圖）

戴了美瞳的Vicky不但擁有一雙大眼，而且雙眼皮超深！（影片截圖）

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片中所見，戴了美瞳的Vicky不但擁有一雙大眼，而且雙眼皮深邃，還擁有高挺的鼻樑、豐滿的嘴唇以及尖下巴，五官非常標致，不少網民都驚覺Vicky與當年參加港姐時面圓圓的樣貌有好大分別！不時在IG分享日常生活照的Vicky，之前都曾Post出不少「變樣」的照片，相中的她驚現超尖下巴，加上嘴唇翹翹，不少網民都大讚她可愛，更有人笑言Vicky變得愈來愈靚，究竟是化妝技巧進步了，還是P圖技術更高超呢？

Vicky驚現超尖下巴！（IG@vthechan）

Vicky在2013年參選港姐時面圓圓，與現時的靚樣有好大分別。（視覺中國）

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