飛虎之雷霆極戰｜黃宗澤張曦雯組最強長腿CP　親熱戲連場突破尺度

新劇《飛虎之雷霆極戰》集合黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、馬國明、苗僑偉等一眾型男，當然都有一班女神包括張曦雯（Kelly）、余香凝、蔡潔、苟芸慧等坐鎮，當中Bosco同Kelly就組成最強長腿CP，俊男美女在英國街頭談情，更有傳兩人戲假情真！早前他們上節目《東張西望》接受訪問時大談拍劇趣事，Bosco更預告與Kelly的親熱戲突破尺度！

黃宗澤（Bosco）同張曦雯（Kelly）在劇中飾演情侶。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇兩人的甜蜜畫面：

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Bosco同Kelly在劇中飾演情侶，兩人無論戲裏戲外都默契十足，Kelly笑言在英國拍外景期間好受Bosco照顧，事關Bosco非常大方，經常請大家食飯，拍攝過程好開心！不過要數最難忘的戲份，Bosco直言是一場吻戲：「你哋未試過食到張曦雯啲鼻涕，我試過。嗰場戲係我哋喺架車度，佢就喊，喊到『飛哩啡呢』，我就唔知，佢又冇事先通知我，跟住就錫落去，點解越錫就越鹹嘅呢？」

原來這場吻戲背後有故事！（YouTube影片截圖）

Bosco好專業！（YouTube影片截圖）

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Bosco「硬食」Kelly鼻涕都沒有NG，表現專業，但就令Kelly好抱歉！不過其實兩人非常合拍，Bosco更預告兩人有好多親熱戲：「因為我嘅感情線净係得佢，唔似阿Ron有咁多。（尺度去到邊？）冇尺度，鼻涕都吃埋喇，仲有尺度？（有冇着衫？）盡量唔着，畀觀眾多啲福利。」對於今次同Kelly合作，Bosco大讚對方體貼，特別照顧當時因拍劇不慎受傷的自己：「佢抬埋部遊戲機同Mon（熒幕）去醫院畀我，驚我悶，仲教我打機。」

Bosco預告親熱戲突破尺度！（YouTube影片截圖）