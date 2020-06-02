【獨家】背高海寧偷食　S小姐爆鄧智偉家暴舊愛：一巴打落樂瞳到

有報道指無綫藝人高海寧（高Ling）前男友鄧智偉背着她偷食，令她憤然提分手，鄧智偉今日（2日）率先向傳媒表示身陷桃色糾紛，對象是一位名為「S小姐」的圈外人，又指對方不斷糾纏及騷擾自己與身邊人，不勝困擾；S小姐早前接受訪問時則聲稱二人為情侶關係，大爆鄧智偉曾承認表面跟高海寧交往只為利用對方，二人各執一詞，令事件陷入羅生門。事件更牽扯出過去曾跟鄧智偉拍過拖的樂瞳，可說十分複雜！

鄧智偉曾為樂瞳監製歌曲《短罪》、《Something I've Been Told》、《雪人》、《空氣人形》。（資料圖片）

S小姐日前接受《香港01》訪問，說到二人拍拖期間經常分隔兩地，她曾懷疑對方出軌：「我都有懷疑過佢係咪有其他女人，佢成日都鬧我！佢Day 1就同我講自己大把女，大陸、台灣度度都有女朋友，唔止我一個！」S小姐隨即發難：「係咪新聞嗰個？係咪記者講嗰個？係咪高海寧？」鄧智偉則極力否認，S小姐：「佢死都話唔係囉！話自己唔係一個好人、對之前女朋友都係咁。」

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而鄧智偉口中稱的「之前女朋友」，所指的就是樂瞳；S小姐指鄧智偉僅承認自己跟樂瞳拍過拖，又指樂瞳是其最愛。S小姐說：「佢（指鄧智偉）話自己對最鍾意嗰個女朋友都係咁，自己對樂瞳係一啲都唔好，佢哋仲試過打架！」S小姐仔細地描述鄧智偉與樂瞳爭執的場面：「佢話樂瞳講咗啲好刺激佢嘅嘢，跟住佢就一巴打落樂瞳度，樂瞳就扯佢頭髮，但係我唔知幾時（發生）。」記者曾就此事向樂瞳查詢，惟在截稿前她未有回應。