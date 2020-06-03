【獨家】鄧智偉事件來龍去脈詳細睇　K小姐自爆被神秘人跟蹤

44歲音樂人鄧智偉向傳媒指自己遭受一名圈外人滋擾多時，更直指自己去年3月在夜場認識任職夜總會小姐的對方，並於2月報警，而這名圈外人「K小姐」接受《香港01》訪問時卻自稱從事市場推廣，直斥男方所述不盡不實，亦指自己已與警方錄口供，舉證指控鄧智偉恐嚇。

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一切都要由上年3月講起，「我有個舊同學係做演唱會幕後，有一次Gathering有人生日，我就去咗，當時我都唔知佢（鄧智偉）係邊個。」K小姐說，鄧智偉當晚散席時向她自稱有司機，可以順道載她回家，「之後我哋就交換咗微信」。未幾，鄧智偉並向K小姐展開追求，不但朝早Morning夜晚Goodnight，更向她大談娛圈血淚史，「佢講佢喺TVB做嗰時，周永恆點樣害佢，搞到佢俾ICAC調查咗大半年，跟住搞到佢抑鬱症要睇醫生。（點樣一齊？）因為我哋唔可以成日見，所以佢不時都隔住個電話有彈琴畀我聽，有好多好窩心好溫暖嘅Moment。」然後他們便正式成為情侶。

K小姐接受《香港01》訪問，舉證指控鄧智偉恐嚇。（陳順禎攝）

K小姐直言曾經質問鄧智偉是否與高海寧拍拖，但對方一直矢口否認，「佢話自己從來冇承認過，如果同記者否認，佢又唔想煩。」她指自己上過鄧智偉屋企後便安心很多，起碼知道對方並非如報道所指與高海寧同居，「佢係一個人住。（冇女人住過嘅痕跡？）完全冇，係見過有支粉底液，『呢啲仲唔係女人嘢呀』，後尾佢叫我睇清楚，支粉底液係唔知7定8號色，好黑，係佢自己用。」

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後來，K小姐發覺鄧智偉對自己財政狀況有所隱瞞後，便開始質問對方為何要講大話，「佢話佢從來冇講自己好有錢，供車供樓都係記者亂寫」。兩人自此時有拗撬，而兩人亦因為長期分隔北京、香港兩地，所以最後決定分手。

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後來，K小姐竟然被警方拘捕，「警察拉我嗰日，話我曾經打電話恐嚇佢，我根本冇講過佢嗰句。（佢話你講咩？）『如果你再唔理我，我就要你身邊嘅人都要死』，但係我從來都唔會講呢啲嘢，我連粗口都唔講。」而經律師保釋的她在個多月後，再向警方錄口供，指控鄧智偉才是恐嚇她的人。

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K小姐坦言事件對其生活造成莫大影響，「我長期瞓唔到，有去睇醫生，而家都仲要覆診。（有冇影響工作？）有人跟住我，當初朋友、屋企人都唔信，覺得我唔夠瞓、亂諗嘢，所以真係有個人搵上嚟我公司，話我出面犯咗事而家俾人通緝，然後要我寫Report同公司講返件事。」而這個跟蹤K小姐的人，亦被她的同事察覺：「有次同同事食飯，同事問覺唔覺得個陌生人見過好多次，有4、5次，明明我同同事已經行到好遠食飯！我開始意識到我有危險，後來我都有同警察講。」