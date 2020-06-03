【飛虎之雷霆極戰】樂易玲開劇為拍電影舖路：好想公司打造自己IP

《飛虎之雷霆極戰》首周收視不俗，一班演員在宣傳時亦不忘繼續做勢，連無綫兼邵氏高層樂易玲亦到場鼓勵，樂小姐亦表示滿意今次《飛虎之雷霆極戰》的成績。

樂小姐指今次《飛虎之雷霆極戰》第一集能夠獲得自2016年第二線劇集（九時半播出）收視冠軍已經很感恩，她在接受《香港01》訪問時說：「雖然今次拍完咗，係國內播咗先，今次有咁嘅成績，宣傳做得好好喇，我哋卡士級數應該觀眾都鍾意。」樂小姐坦言內地先播，一定會對香港收視有些少影響，但合約如此也是沒有辦法，至於未來會否也像今次一樣實行內地先播，樂小姐指不同項目有不同方案。

一班《飛虎之雷霆極戰》演員慶祝收視高收。（葉志明攝）

近年邵氏在劇集方面大展拳腳，未來會否將重心由電影轉到劇集？她說：「拍電影依然係主要目標，我諗睇題材，有啲題材適合拍電影，有啲題材我覺得可以拍一個IP出嚟，好似今次《飛虎之雷霆極戰》咁，而家播緊第二輯，第三輯都就嚟開，有其他電影公司嘅同事或者朋友都話想一齊合作，一齊拍《飛虎之雷霆極戰》電影，我覺得呢個都係我哋拍《飛虎之雷霆極戰》嘅原因之一，我哋都好想自己公司打造自己嘅IP，拍自己嘅電影。」

樂小姐表示第三輯準備開拍。（梁碧玲攝）

而邵氏拍出來的電視劇總會與TVB有點不同，最簡單就是製作費大增，自然可以提升質素「喺TVB我唔係負責製作，除咗TVB之外，我不嬲都係拍電影出身，所以拍《飛虎之雷霆極戰》都係用電影嘅方法，你見到內容、製作、鏡頭處理、動作，甚至演員都係，我哋希望比較電影感多啲。」樂小姐追求拍攝質素，演員也一樣，但她不會盲目請外援，反而更顧及舊同事，「如果邵氏公司製作，我哋一定優先考慮我哋公司嘅演員，甚至唔係邵氏公司嘅演員我哋都會邀請佢參與，要睇角色，TVB藝人，尤其是我哋自己經理人約嘅藝人，我都會搵一啲重要嘅角色畀佢哋，我都希望佢哋可以試吓成班電視班底係點樣工作，我覺得佢哋應該嘗試多啲唔同嘅嘢，電影好，舞台劇又好，成日都搵呢啲機會畀佢哋。尤其是TVB啲綠葉，TVB好多綠葉，雖然我哋邵氏都有，但係我覺得呢啲都係不可多得嘅演員，如果有合適嘅角色我一定會搵佢哋幫手。」

蔡潔成為全場焦點。（梁碧玲攝）

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