【收視滯後報告】《飛虎之雷霆極戰》開局佳　播演唱會真係唔掂？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是5月18日至5月24日。今次的重點當然放在首播的《飛虎之雷霆極戰》，在開播前，因為《飛虎之雷霆極戰》已經在內地播畢，大家還記得早前的《慶餘年》嗎？在內地好評好潮，但卻在香港失利，就因為一早已在網上偷看或定點頻道觀看，今次《飛虎之雷霆極戰》打破定理，難道又是因為警匪片？

《飛虎之雷霆極戰》收視理想。（劇照）

《飛虎之雷霆極戰》今次收視錄得28.7點，是三套劇當中最高的，可見仍有不少觀眾支持，鑑於之前《十八年後的終極告白》也沒有這個收視，所以觀眾明顯是被《飛虎之雷霆極戰》吸引而來，間接否定了內地播完會低收視的說法。至於今次《飛虎之雷霆極戰》收視理想，除了因為早幾輯的口碑好之外，香港觀眾的警匪片的確有一種情意結，今年的《法證先鋒IV》和《機場特警》也有好成績。

劇中女主角蔡潔絕對係收視保證。（IG@蔡潔）

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至於另外兩套劇集，已經有多少沒見過《愛•回家之開心速遞》的收視同時低過兩部正劇，網上不少聲音指《愛•回家之開心速遞》的劇情愈來愈公式化，相信劇組人員要想想辦法。《降魔的2.0》比上周稍稍回落，但依然企硬在28.6的位置，成績理想。

《降魔的2.0》保持到走勢。（劇照）

另外一題，在星期六晚上播完《愛•回家之開心速遞》後，緊接的《一柳柔情有影虹演唱會》下跌了接近10點，雖然比起前一周《關心妍 說 演唱會》下跌近15點有所進步，但TVB應否考慮不再播陳年演唱會呢？

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.4點，最高收視周一(18日)晚30.0點。《降魔的2.0》周一至五平均28.6點，最高收視周四(21日)晚30.0點。《飛虎之雷霆極戰》周一至五平均28.7點，最高收視周一(18日)晚31.7點。《仁心解碼II》周一至五平均7.0點，最高收視周一(18日)晚7.8點。

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