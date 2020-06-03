自揭為錢接工作不愛舞台　伊能靜參加真人騷因為一句說話

現年51歲的台灣藝人伊能靜，最近參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，與其他30歲以上的女星比拼，競爭一席位組女團重新出道。在該節目中她是年紀最大的一位，近日就在微博吐露了為什麼要參賽原因，原來她只是想找回過去錯過的光芒，想要藉此節目好好享受自己熱愛的舞台。

伊能靜參加節目想重新出發感受舞台。（伊能靜微博圖片）

出道多年的伊能靜在過去的演藝人生中她是活得不開心的，因為當時的她只是一心為了賺錢養家﹑還債而強顏地在參演演藝工作。當時的她根本不熱愛舞台，甚至於感到討厭，她在微博留言道：「需要經紀公司抱着現金給我，我才肯上台表演，然后把錢給家裡還債，那些錢只是流經我的手，沒有停留。每一次演唱會，我只想趕快唱完回去談戀愛，一度恐懼人群、厭惡採訪、害怕公開活動，唯一快樂的時刻，是寫歌詞，别人的青春陽光燦爛，我的19歲的最後一天，卻是陽光也被带走。」

伊能靜過去只是為了賺錢而沒有做到真正熱愛舞台。（伊能靜微博圖片）

在演藝事業最紅的時候，伊能靜並不快樂，還表示當時是在過白天笑，夜晚哭的人生。直到一次《乘風破浪的姐姐》製作人邀請她參加該節目說的一句說話打動她，而這句說話就是：「你沒有享受過舞台，你不想真正為自己享受一次嗎？」她才醒覺過去的自己的確沒有做到真正享受舞台。

兒子（左）的鼓勵令伊能靜充滿信心。（伊能靜微博圖片）

除了製作人的說話打動她之外，令她下定決心參加節目亦全因兒子的鼓勵，所以伊能靜才重新出發去感受舞台，她留言道：「我真的好幸運，我前半生沒有的、錯失的，都在後半生，被上天一一償還。」在51歲這個年紀決定挑戰自己一次，重拾熱愛舞台的感受，好好用心感受舞台帶來的魅力與光芒，伊能靜亦表示絕對不會認輸：「希望我凋謝的，很抱歉，我只會更綻放光芒，重新出道，對姐姐我來說，是我至此真摰用力活過來的冠冕，我戴得起，也昂得起頭說，這個位置是我的。」不少網友都給她這一番長文打動，直言她好勇敢重新出發，非常期待並看好她在節目裡的表現。