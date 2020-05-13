【乘風破浪的姐姐】為拼出道姐姐們日練夜練　出現脫髮危機又腳痛

內地網絡平台芒果TV近來又推出新作《乘風破浪的姐姐》，邀請30歲以上的女星參加比賽，從中挑選優勝者組熟女女團出道，實行與一眾年輕偶像女團較量。節目還未開播各位姐姐已經非常努力進行訓練錄製，個個都訓練到筋疲力竭，甚至於有一些人壓力大到出現脫髮危機，姐姐們在微博更新節目最新動向引起話題。

節目邀請了多位來自中港台的30歲以上女明星參加比賽，她們將會接受一連串的訓練爭取組女團出道。目前已經積極備戰錄製的她們，似乎為節目全力以赴做到最好，個個都疲累到出現許多問題，搞到網友們非常期待節目播出，到底是發生甚麼事搞到一班姐姐如此疲憊呢？

《乘風破浪的姐姐》令人非常期待呀！（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

以往總在微博寫長文同粉絲分享日常生活的伊能靜，在母親節這一日收到子女禮物就當然非常開心，不過因為近來參加節目關係搞到她疲憊不堪，連寫長文的力氣都沒有：「謝謝米粒咘的禮物，還有兒子畫的我，但媽媽太累了，手都在抖，感言再找機會寫喔，想你們，愛你們。」而另一參賽者張含韻更貼圖證明自己在短程幾天內就練就了馬甲綫來：「說來慚愧，這麼多年沒練出來的馬甲綫，來這兒才幾天，頗有成效。」

伊能靜疲憊到難寫長文。（視覺中國﹑伊能靜微博圖片）

除了她們之外還有張萌：「再多的髮量也經不起這麼掉頭髮」，而鄭希怡更累到揚言要靜靜：「導演問我想浸浸嗎？我只想說誰是浸浸，我只想靜靜。」看來訓練的項目並不簡單。而日前則傳出有該節目的員工爆料指出，第一次的錄製節目就已經錄了快20個小時，不少姐姐已經大發牌氣，看來該節目好精彩呀！

鄭希怡都訓練到疲憊不堪。（視覺中國﹑鄭希怡微博圖片）

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