【兩個小生去Camping】周柏豪爆當年結婚有顧忌　怕粉絲幻想破滅

TVB節目《兩個小生去Camping》由周柏豪和袁偉豪（Ben）主持，兩位男神自出道以來都好Friend，節目就給他們機會一齊上山下海，到處歷險和Camping，享受「男人的浪漫」！第二集講到二人由到街市買餸，到齊齊駕駛越野四驅車跨越崎嶇的山路，成功登山，兼在車上「搭營」。他們在重溫《使徒行者2》時，大談個人心路歷程，柏豪更透露當年註冊結婚，背後有甚多顧慮。

二人邊看靚景邊談心，簡直是「男人的浪漫」！（《兩個小生去Camping》電視截圖）

二人邊煮食談心，Ben忽然問柏豪，如果她的女兒突然跟他說要帶男朋友回家，他會有什麼感覺。柏豪認真地答︰「我OK㗎，好過佢去（講），『爸爸，我今日去男朋友屋企度瞓，呢兩日我唔返嚟啦，咁我仲驚啦，寧願佢帶個男仔嚟，咁我可以Scan吓個男仔咩事』。」之後他一臉慈愛的說︰「不過我冇諗咁遠住，因為佢而家細個，未識講嘢嘛，用隻眼同你溝通，嗰個感覺真係好神奇，覺得佢一年前喺個地球上係Nothing，突然間一年後變出嚟，佢會同你有溝通，變成你最親嘅人，你會覺得，我真係願意為你做所有所有嘢，只要你開心。」父愛爆棚！

柏豪指，現在每一日起床的目標，就是要女兒對着他笑，他就覺得自己完成了自己那天的目標，Sweet到爆！（周柏豪IG圖片）

飯後，兩個男神邊看他們在2016至2017年合作拍的《使徒行者2》，邊談心吹水。柏豪自爆這劇令他非常深刻，「點解咁記得呢？因為拍拍吓我係去咗結婚。（Ben︰咁你有冇諗過自己結婚啦，會破滅咗個幻想呢？）係啊，嗰陣時啱啱加入電視台呢，我會幻想究竟嗰啲投資者投資喺我身上會唔會（覺得），『喂，點解你一開頭簽合約，或者合作之前唔講嘅？』我會有呢啲咁樣嘅顧忌，但係最後好彩觀眾大家接受咗呢件事，或者歌迷都會好喜歡我屋企人。」

另外，Ben又自爆拍《三個女人一個「因」》時，拍完後回家把車泊好，在車上突然很不開心，直言︰「（因為）好攰，我攰到個人係想喊，坐咗成半個鐘頭，等個人情緒正常返啲先敢返屋企。」（《兩個小生去Camping》電視截圖）

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而Ben都講到自己拍《使徒行者2》時，也經歷過一段難捱的時間，他重提當時剛剛跟岑杏賢（Jennifer）分手，回復單身，一度感觸，「因為當時我人生處於一個好傷感嘅時間，當時啱啱單身，咁我仲好記得我單身嗰段時間我仲喺深圳開緊《使徒》，一路開緊工嘅時間，一路諗緊點樣搬屋啊，點樣買過晒啲家俬。」幸好那時有拍檔黃翠如開解他，那段時間，工作好像給他一種自我麻醉，就造就了「天堂哥」這個角色出現。

Ben和Jennifer「再見亦是朋友」。（袁偉豪微博圖片）

Ben和Jennifer一向給外界感情穩定的印象，卻於2016年尾分手結束3年情，當時傳Ben未能給對方安全感。不過，二人分手後關係不錯，Ben在2016年憑《城寨英雄》奪得「最受歡迎電視男角色獎」時，更激動地感謝前度Jennifer，在台上說︰「多謝Jennifer，呢個獎你有份！」Ben現在跟張寶兒（Bowie）拍拖，愈愛愈高調和穩定，近期他們以聯名形式斥資超過六千萬購入清水灣豪宅王傲瀧一個複式花園單位共築愛巢，並坦承有意作新婚時之用。而Jennifer在今年年頭也在社交平台公開拍拖的好消息，男方是圈外人。Ben也有大方留言送上祝福。

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