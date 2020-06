降魔的2.0｜馬國明將同海魔決戰　編審爆胡鴻鈞嘅出現係另有原因

無綫劇集《降魔的2.0》步入結局周,劇情開始進入大直路。Thalassa(譚凱琪飾)認為小馬(馬國明飾)是降魔人天宇(羅天宇飾)的轉世,二人會否決一死戰呢?現時劇集主要有三大關鍵位︰施萊斯(鄧佩儀飾)究竟會否在限期要把靈魂交給魔Mephi(楊證樺飾)、Thalassa和小馬的對決和豪仔(胡鴻鈞飾)最後的結局,現在帶大家拆解一下。

小馬和豪仔這對好兄弟下場最後會怎樣?(《降魔的2.0》劇照)

萊斯當年為了救重病的孿生弟弟施勞斯(麥凱程飾),跟魔交易,十年後靈魂將會給Mephi收走,而換取勞斯痊癒。兩姊弟為了對抗Mephi,踏上降魔之路,也因為這樣,他們跟馬季、豪仔、Thalassa等角色連結起來。網上有資料推測萊斯會死去,《香港01》記者向《降魔的2.0》編審羅佩清(Ruby)查詢,她默認萊斯會死︰「萊斯會有一個淒美結局,不過降魔的世界裏,死亡只係另一個開始。(最後會俾Mephi收走靈魂?)又唔係咁簡單,中間會有個轉折。」而她也直認將會有其他角色死去。

萊斯將會死去。(YouTube影片截圖)

另外,Thalassa開始認定小馬是天宇的轉世,羅佩清指海魔對天宇的認證有三個條件︰降魔人、欣賞它的歌聲和對人性的考驗,暫時小馬已過了頭兩關,只要過了第三關,Thalassa就會相信他是天宇轉世。故此羅佩清說︰「海魔同馬季係會決一死戰,結果會影響豪仔的存亡。」相信這也是決定性的一戰。

原來Thalassa是以天宇之妻允瑩的外表示人。(YouTube影片截圖)

此外,豪仔可否擺脫海魔使它成為羅剎的詛咒?當然,Thalassa和小馬的對決會對豪仔有影響。而小馬隨時有可能親手把好兄弟降掉,Ruby說︰「豪仔的出現,教導小馬,就係為咗小馬可以降咗佢既(嘅),問題係,小馬係咪做得到。(小馬會降豪仔,定係海魔?)小馬係降魔人,所有妖魔都要降既(嘅),唔係yes no question,but how and why。」估計小馬會將豪仔親手送走。

可能豪仔會被小馬親手降掉。(電視截圖)

至於Mephi直到現在,僅曾在萊斯的回憶中以黑影的形象出現,非常神秘,Ruby就指他更海魔的關係不大,是另一隻魔。這樣難免會令人猜想會否是為下一輯鋪路,再加上Ling(林凱恩飾)帶同跟魔郭展明(黃子恆飾)的兒子離去,似留有伏線。被問到是否想為第三輯鋪路,Ruby說︰「理論上係既(嘅)。(實際上呢?)要視乎機緣,畢竟有好多實際條件要考慮。」看來一切仍存在着變數。

