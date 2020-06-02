降魔的2.0｜馬國明將同海魔決戰　編審爆胡鴻鈞嘅出現係另有原因

無綫劇集《降魔的2.0》步入結局周，劇情開始進入大直路。Thalassa（譚凱琪飾）認為小馬（馬國明飾）是降魔人天宇（羅天宇飾）的轉世，二人會否決一死戰呢？現時劇集主要有三大關鍵位︰施萊斯（鄧佩儀飾）究竟會否在限期要把靈魂交給魔Mephi（楊證樺飾）、Thalassa和小馬的對決和豪仔（胡鴻鈞飾）最後的結局，現在帶大家拆解一下。

小馬和豪仔這對好兄弟下場最後會怎樣？（《降魔的2.0》劇照）

萊斯當年為了救重病的孿生弟弟施勞斯（麥凱程飾），跟魔交易，十年後靈魂將會給Mephi收走，而換取勞斯痊癒。兩姊弟為了對抗Mephi，踏上降魔之路，也因為這樣，他們跟馬季、豪仔、Thalassa等角色連結起來。網上有資料推測萊斯會死去，《香港01》記者向《降魔的2.0》編審羅佩清（Ruby）查詢，她默認萊斯會死︰「萊斯會有一個淒美結局，不過降魔的世界裏，死亡只係另一個開始。（最後會俾Mephi收走靈魂？）又唔係咁簡單，中間會有個轉折。」而她也直認將會有其他角色死去。

萊斯將會死去。（YouTube影片截圖）

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另外，Thalassa開始認定小馬是天宇的轉世，羅佩清指海魔對天宇的認證有三個條件︰降魔人、欣賞它的歌聲和對人性的考驗，暫時小馬已過了頭兩關，只要過了第三關，Thalassa就會相信他是天宇轉世。故此羅佩清說︰「海魔同馬季係會決一死戰，結果會影響豪仔的存亡。」相信這也是決定性的一戰。

原來Thalassa是以天宇之妻允瑩的外表示人。（YouTube影片截圖）

此外，豪仔可否擺脫海魔使它成為羅剎的詛咒？當然，Thalassa和小馬的對決會對豪仔有影響。而小馬隨時有可能親手把好兄弟降掉，Ruby說︰「豪仔的出現，教導小馬，就係為咗小馬可以降咗佢既（嘅），問題係，小馬係咪做得到。（小馬會降豪仔，定係海魔？）小馬係降魔人，所有妖魔都要降既（嘅），唔係yes no question，but how and why。」估計小馬會將豪仔親手送走。

可能豪仔會被小馬親手降掉。（電視截圖）

至於Mephi直到現在，僅曾在萊斯的回憶中以黑影的形象出現，非常神秘，Ruby就指他更海魔的關係不大，是另一隻魔。這樣難免會令人猜想會否是為下一輯鋪路，再加上Ling（林凱恩飾）帶同跟魔郭展明（黃子恆飾）的兒子離去，似留有伏線。被問到是否想為第三輯鋪路，Ruby說︰「理論上係既（嘅）。（實際上呢？）要視乎機緣，畢竟有好多實際條件要考慮。」看來一切仍存在着變數。

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