于正發長文疑指李沁經理人抹黑李一桐　網友：又開始炒作自己啲劇

內地編劇兼製作人于正風評向來不太好，經常被網友指責抄襲、炒作以及抽水，而在2018年，他憑藉清宮劇《延禧攻略》打了一場翻身仗，在服裝、道具、化妝方面受到盛讚，當時很多網友都對其改觀，不過之後似乎又慢慢「打回原形」。

于正今日於微博po長文講是非。（微博@于正1978）

今日（3日），于正在微博發布長文，一來就大讚自己聰明，破了一單「案件」。雖然他以ABCDE代替人名，但網友很快便猜出這幾個人分別是李一桐、李沁、經理人、鄧倫以及金晨。事緣他非常喜愛的女演員李一桐臨時頂替了李沁的位置，李一桐的新劇官宣後，網上爆出了其鋪天蓋地的黑料。而李沁之所以不參演這套劇，是因為她經理人帶的另一位藝人鄧倫與該劇的第二女主角金晨曾經是情侶，當時這位經理人驚影響鄧倫工作，因此一直黑金晨，導致二人分手，所以不會讓李沁與金晨同劇，而製作方直接找了李一桐頂替，但同時李沁的新劇即將播出，兩人的作品撞檔期，因此這位經理人花錢抹黑李一桐。

于正發表的全文。（微博截圖）

除此之外，于正還指出，去年李一桐與李沁的劇集同期播出時，李一桐就被抹黑得特別慘，但她所屬的是小公司，無力還手，而當李一桐的劇不如李沁的劇反響好，黑料便漸漸消失，這兩套劇集分別是《鶴唳華亭》與《慶餘年》。

有指李沁、王大陸、肖戰主演的劇集《狼殿下》有望於今個月首播，而網爆李一桐、許凱主演的《大唐女兒行》也即將於6月播出。（微博@電視劇狼殿下）

然而，對於于正的這一番言論，大網友都不敢苟同，尤其是李一桐的資源一直非常好，2016年正式出道至今，12套劇集全是女主角，不過可能缺少觀眾緣，所以始終不溫不火，外界一直都很質疑她的背景，所以于正說李一桐是小公司實在難以服眾：「李一桐不是資源咖嗎？部部大女主戲呢，怎麼成小公司了。真是委屈你替她賣慘了」，也有網友一眼看出于正是想為其監製、李一桐、許凱主演的劇集《大唐女兒行》炒作：「開始要炒作大唐了吧……辛苦了，與其用自己蹩腳的編劇能力瞎編，不如去看看大唐的衣服，領口類狩衣你知道嗎，唐朝服制沒有這樣質感的領口」，還有網友忍不住狠批其作為：「好幾次想說，忍住了，這次我想說，你真像個嘴碎的婦人，內涵（含沙射影）起來一套套的！這樣炒熱度也太過分了！麻煩您拿出大導演的風範來！」等。

《大唐女兒行》由于正監製，李一桐、許凱主演。（微博@甜小甜巨甜）