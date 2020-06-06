【傳聞中的陳芊芊】劇名以主角命名實收得？4部陸劇靠食字撒甜

近幾年內地甜寵偶像劇發展多元，有古裝、有時裝，有大製作、也有小成本，大部分都有原創小說，還有一個有趣現象，就是直白地將角色名字放在劇名中，有些饒富趣味、有些增添CP感，並巧妙與劇情做連結，近來《傳聞中的陳芊芊》、《暖暖，請多指教》、《冰糖燉雪梨》都頗受討論。

《何以笙簫默》、《傳聞中的陳芊芊》、《暖暖，請多指教》、《冰糖燉雪梨》4部甜寵劇，如何以主角名緊扣劇集的主題，從而擄獲觀眾的心：

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角色名入戲名也並不是近來才有的風氣，其他受到矚目的甜寵劇也有類似例子，包括《杉杉來了》、《微微一笑很傾城》、《外星女生柴小七》等，劇名就像甜寵劇帶給觀眾的感受一樣，直白、不需要燒腦追劇，對劇中高甜CP大量《姨母笑》，有時候虐一下賺賺觀眾眼淚。

近來大陸甜寵劇的發展有如過去台灣偶像劇蓬勃時期，一部戲能成功捧紅新生代演員，但並不是每一部都題材新穎、拍得有質感，觀眾也會嚴格檢視演員們的演技，不能光憑一張臉蛋，自然的演技才能讓觀眾「嗑CP」嗑得更香。

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