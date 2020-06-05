迪麗熱巴生日零明星祝福顯冷清　工作室竟曬黑白相為她慶祝？

內地女星迪麗熱巴憑藉精緻立體的五官與爽朗的性格圈粉無數，出道後事業幾乎一帆風順，影視、綜藝、代言等邀約不斷。3日，熱巴迎來28歲牛一，粉絲們大肆為她慶祝生日，但竟沒有一位當紅藝人送上祝福。

出生於92年的熱巴早已躋身頂級流量位置，雖然生日當天微博留言已突破100萬，不過僅有一位不知名的內地組合SNH48成員宋昕冉於零點祝福她，之後便再無其他明星，亦沒有任何藝人公開發文為她慶生。

熱巴嘉行工作室發布的生日照遭到粉絲狠批，被指責不準時、po黑白相等。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

熱巴嘉行工作室竟在其生日當天發布黑白相：

眾所周知，熱巴是嘉行傳媒旗下藝人，楊冪持有部分股權，而早前播完的劇集《三生三世枕上書》中的男主角高偉光亦同屬該公司，但兩位都未有任何表示。有網友稱熱巴與嘉行合約將到期或會解約，雙方因此有些不愉快，如今嘉行對熱巴的宣傳工作也很敷衍，即使早前嘉行曾出面闢謠，不過粉絲並不買賬，經常發布「迪麗熱巴與嘉行傳媒合約到期」的相關微博，勸其不續約，不知道 嘉行的藝人是否為了避嫌，所以未公開祝福。

熱巴每年都準時於零點為楊冪送上生日祝福。（微博截圖）

另外，熱巴與黃景瑜、張馨予合作的新劇《幸福，觸手可及！》正在熱播，網絡上相關話題不斷，卻也不見他們以及同劇其他演員祝福熱巴，難免令網友覺得有些奇怪，但也不排除大家有私下聯絡。

在劇中飾演熱巴閨蜜的張馨予與以及飾演男友的黃景瑜都並未公開祝福熱巴生日快樂。（微博@電視劇幸福觸手可及）

然而，如今明星除了影視、綜藝之外，商業價值也成為衡量「紅」的標準。即使缺少圈中朋友祝福，但熱巴的留言區已被各大品牌搶佔，由護理到洗浴用品，再到牙膏、配飾、護膚品等，都紛紛祝她生日快樂，這樣的場面在90後女星中實屬罕見，可見熱巴在這些廣告商中的地位。

熱巴生日當天的熱評全是品牌！（微博截圖）