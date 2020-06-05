日本「最強軟飯王」8年來靠富婆包養過生活　真人同IG相好大分別

日本一名26歲被日本網路電視台Abema TV訪問過，事關他是以「食軟飯」維生，堪稱是「最強軟飯王」，他長達8年沒有工作，靠着被富婆包養的錢生活，最高峰試過一個月賺過百萬日圓（約7.1萬港元），令人好奇他的生活到底是怎樣過的。

生駒卓也平時都好著重打扮，IG有不少自拍。（Instagram@takuya_ikoma）

這名叫生駒卓也的年輕男子，在18歲時就開始全職依靠富婆給的零用錢生活，而他的「工作」，就是陪她們吃飯、約會和聊天等。生駒卓也最高紀錄同時被15個富婆包養，每周也只花兩天時間陪她們，就曾月入過百萬日圓（港幣約7.1萬元），他甚至有自己的YouTube頻道分享自己的生活和工作。而生駒卓也原來會將包養自己的女子按外表評級，分為一軍、二軍、三軍、替補等4個等級。對自己外表非常有信心的他，自認自己是世上最帥的男人，所以覺得女性用錢去買他的時間也是合理的事，表示︰「想想看，你去商店買任何東西都要花錢呢。同樣的道理，跟我一起度過了歡樂時光，付錢也是理所當然的。」而有包養他的富婆說︰「他身上有別的男生沒有的魅力。」

生駒卓也有YouTube Channel分享生活。（YouTube影片截圖@いこチャンネル/生駒卓也）

近日，電視台再次訪問生駒卓也，看看「軟飯王」有否受到新冠肺炎疫情的影響。他表示自己的收入的確大減，包養他的富婆由15跌到7位，所以更被迫要「大屋搬細屋」，由由能看到夜景的高級公寓，搬到普通套房。雖然如此，曾表示「如果有想工作的想法就輸了」的生駒卓沒有打算另找工作，而在疫情肆虐的時期，他透露只要每日致電給所有包養過他的富婆，要求對方轉帳「零用錢」給他，便能足不出戶地賺錢，而他表示自己的存款也比一般年輕人多。在今年4月為例，他便以這個方法得到40萬日圓（約2.8萬港元）。不少網民批評生駒卓也「無恥」又自大，也有網民認為他年紀愈來愈大，成為大叔後，就會沒有謀生能力。

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