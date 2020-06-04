安樂蝸｜300呎單位間兩房　細房畀仔仔但兩邊都係窗似動物園？

近日無綫節目《安樂蝸》一集的內容被放到YouTube後，引起網民廣泛討論。事關網民指單位的設計「特別」，更有「診所」Feel。就讓大家一齊看看這個單位的設計就是否合你心水！

改動前的間隔，全屋是沒有睡房。（《安樂蝸》電視截圖）

經改動後，就有兩間房。（《安樂蝸》電視截圖）

單位實用面積約300呎，原本是無房間隔，不過因為屋子有一對夫婦加一個1歲大的兒子住，所以要改動間隔，間兩間房間，每個人都有自己的獨立空間。由於本來單位就只得300呎，所以設計師Hung就選擇以白色和灰色為主再加深淺木色的家俬，看上去會較有空間感。

間了兩間房後，中間有條小走廊。（《安樂蝸》電視截圖）

單位有兩大特別之處。第一是兩間房的間隔，由於小朋友現在年紀還小，跟父母一起睡，不過屋主早已規劃好一間房，給他大一點後有私人空間。因為間隔了房的關係，相信他們盡量在兩間房中間留一扇窗，保持採光，所以形成一條小走廊。而細房近廳的一幅牆更多造了一扇窗，令廳更光猛。房間另一面又有是有玻璃窗，屋主可以隨時看到在細房的兒子。不過，如果小朋友長大後，長期有兩面窗感覺給人看到房內情況，即使可以裝窗簾，感覺也是怪怪的。細房加入了「鑽石的元素」，意思是牆壁的頂部和底部做了斜角位，令整間房像一顆大鑽石一樣。

造了斜角位，整間房像鑽石形狀。（《安樂蝸》電視截圖）

第二個特別之處，是飯廳的「卡位」設計。本來單位廳的面積佔全屋最大，為了切合屋主需要，設計師造了飯廳和飯廳。在飯廳的位置，因為屋主不想飯廳太簡單和普通，所以就有了這個像茶餐廳格局一樣的綠色卡位，再加上一排白色的掛牆櫃，可以放大量雜物。整間屋的設計裝修連家俬費用了35至40萬，廚房和廁所則沒有大改動，只是做了翻新裝修。

網民指這個角落好似診所。（《安樂蝸》電視截圖）

點擊下圖睇吓全屋係點︰

+ 43 + 42 + 41

雖然主持狄以達大讚卡位設計令單位變得更有空間感，小朋友長大後又可叫朋友上去一起做功課。不過，網民似乎就不太認同，直言︰「一排櫈（凳）和頂櫃，似診所。日日返診所甘（咁）、「成間診所咁」、「咁嘅設計及裝修都要35萬至40萬」、「配色太獨特……做頂櫃都可以有D（啲）設計掛（啩）？」、「成間屋嘅配色唔靚囉！卡位同吊櫃款式單調，令到成個空間完全無家嘅感覺。」又有網民指細房「連床都好難放得落」和「為間房而間房」等等。大家又覺得怎樣呢？

睇吓網民點講︰