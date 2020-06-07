專訪│TVB拖累港劇發展？　林保怡指觀眾同樣有責：你可以選擇㗎嘛

ViuTV新劇《歎息橋》剛於上月底播畢，這場近年難得一見的港劇新實驗暫告一段落，然而本地劇集發展的討論不應停止，因為電視產業從來都跟現實扣連，來到2020年，港劇已經返魂乏術？失去內地市場和資金便仆直？演藝界沒有新人？這些問題都需要業界不斷尋找答案和方向。

監製林保怡出席節目《講畀大東廳》時承認，港劇光輝不再是鐵一般事實，但絕非「唔掂」，至少無綫和ViuTV至今仍然不斷製作新劇，如其不斷停留在這種悲觀論述，不如向前看。他趁這個機會向我叮囑說：「我覺得你應該教育觀眾，以前，係，有好多經典，可以值得回味，但大家都要向前望。」

同場的周家怡亦認為大家不應眷戀往昔美好，「就算嗰陣時幾經典，你拎番嗰套出嚟（製作）都係以前，點解要用以前嘅經典做指標，仲嘗試拍套嘢好似以前嘅經典，咁你睇經典台啦。」節目裏亦無可避免說到「港劇發展停滯不前」這點，很多網民將槍頭瞄準無綫，林保怡對此不以為然，反指觀眾也有責任，「你可以選擇㗎嘛，如果唔鍾意佢哋拍嘅嘢，咪唔好睇囉！」

撰文、主持：游大東

短片：呂榮棟、黃卓敏

剪接：黃卓敏

攝影：葉志明

周家怡服裝提供：Marc Cain

周家怡化妝：Herman Ng

周家怡髮型設計：Vincent Yeung

林保怡服裝提供：Club Monaco

林保怡化妝及髮型設計：Dera @ deardera

林保怡服裝提供：Club Monaco

林保怡化妝及髮型設計：Dera @ deardera

ViuTV新劇《歎息橋》近日播出，身兼主演與總監製的林保怡，和其中一位主角周家怡，早前出席節目《講畀大東廳》接受主持游大東訪問，分享對於「港劇已死」有何看法。（葉志明攝）

《歎息橋》是有迴響的，無論敘事方式、鏡頭調度、角色性格、背景音樂、都有很多人討論，反而演員陣容出奇地較少人提及。如果熟悉電視行情，再細閱演員表，就知道這是千禧年以來難得一見雲集本地老中青三代演員的港劇，當中最年長的「Ming Sir」劉兆銘（88歲），與最年輕的劉皓嵐（12歲），歲數相差竟達76歲，傳承的感覺強烈；而劇中有11個角色分別設有年青版和成年版，合共22位藝人參演，當中陳奐仁（Hanjin）、衛詩雅、邵美君、凌文龍、黃子澄都是甚少拍劇甚或首次拍劇，他們與其他演員走在一起，新鮮感爆燈，於我而言，這個組合是黐線地厲害，相當吸引。

我好奇，是否因為《歎息橋》獲得ViuTV和優酷的同時出資，製作費相對充裕，所以能夠讓監製林保怡「盡地一鋪」邀請這班演員聚首，演一次好戲？周家怡率先笑着代答：「其實唔係好多錢㗎喳！」林保怡則一臉認真的解釋。「唔關錢多錢少事，呢啲係要㗎，（開一套劇）應該要咁樣！」他的意思是，演員能否加入劇組，很大程度在於其個性和演技，最後交予兩位導演的（二五、肥波）決定，角色是否需要存在，在乎編劇怎樣寫故事。「每個角色嘅背景同埋出身，父母係點？做咩職業？每樣嘢都好穩固好紮實，有晒喺度，佢哋（年輕演員）就會好好演，去到我哋演成年版嘅時候，又會好容易投入，唔係好片面咁介紹角色：20歲、性格開朗、自信，冇喇！」

林保怡在節目中承認，在《歎息橋》裏原本飾演阿Ken，但基於商業考慮，最終改演Thomas，成就「雙怡」繼《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》後再度合體。（《歎息橋》劇照）

年屆88歲的「Ming Sir」劉兆銘近年已甚少參與幕前演出，今次在《歎息橋》飾演李子勇的父親，林保怡直言相當開心。「我哋好興Jam戲，就算鬧交嗰場戲（Thomas鬧老竇臨老入花叢）都係Jam出嚟，我哋成日都撞對白，我由得佢撞，正常人就係咁講嘢，唔通NG咩。」（《歎息橋》劇照）

衛詩雅今次在《歎息橋》的演出，令很多人刮目相看，包括林保怡。Bowie坦言最初決定選擇由她飾演成年版Joyce時仍有點擔心。「開會嘅時候，覺得佢適合演，決定試下啦，但都曾經諗過佢喺現場會唔會有啲煩？我真係有咁諗過。去到後來，拍完第一二日之後，就覺得佢好好，完全配合到角色之外，仲要快靚正！」（《歎息橋》劇照）

Bowie承認陳奐仁角色難演 與Ming Sir演父子圓夢

云云演員當中，陳奐仁飾演成年版的胡啟源（Ken）的討論較多，畢竟他並非科班出身，加上阿Ken的角色設定確實乞人憎，有觀眾直指他是此劇的敗筆，但林保怡認為有需要為他辯護。他認為阿Ken自細已面對母親很大壓迫，情緒長期受困，成年後他甚至有機會患精神分裂，但自己不察覺，「原本係我去演阿Ken，但如果你做老闆，喺呢個咁商業嘅社會，當然係繼《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》之後，我同周家怡一Pair會好啲，所以就變成我演Thomas。」Bowie承認，邀請Hanjin演出阿Ken頗大膽，「一個歌手要突然間去演咁Heavy嘅角色係吃力嘅，係辛苦嘅！所以事前都同佢傾咗好耐，望下手錶，由晚飯一直傾到凌晨四點，因為兩位導演同佢唔係好熟，所以要傾咁耐。」

劉兆銘（Ming Sir）在劇中飾演李子勇（Thomas）老年版的父親也值得討論，他縱橫戲行逾40年，是大名鼎鼎的演技派，深得圈中後輩尊敬，今次跟林保怡演父子，算是還了二人多年心願：「我哋好欣賞對方，大家都講咗好耐（合作），佢話：『如果我哋可以一齊做戲就好喇仔！』但除咗喺舞台劇（《李察三世》／2009）合作過，未同佢一齊拍劇。」Bowie清楚記得與Ming Sir一同拍攝舊居鬧交的那一場（第一集），「佢入到嚟，就話：『拍得㗎喇！』已經做好晒造型，着啲老人家着嘅白色底衫、頸上綁條帶，我覺得呢啲就係個角色需要嘅嘢，埋位時，佢記熟晒啲對白，仲記埋其他人嘅對白，總之起承轉合，整件事都好自然，好順利。」

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「伍姑娘」伍詠薇在《歎息橋》飾演成年版Catherine令人驚喜，Bowie說那是導演的選擇，他沒對此作出決定。「『伍姑娘』喺劇中同岑珈其都好好睇，『伍姑娘』完全做到嗰隻現代都市有壓迫症同埋精神緊張嘅狀態，同埋可以喺現場調校到佢點去演繹。」（《歎息橋》劇照）

細閱演員表，就知道這是千禧年以來難得一見雲集本地老中青三代演員的港劇，最年長的劉兆銘（88歲）與最年輕的劉皓嵐（12歲），歲數相差竟達76歲，傳承感覺強烈。Ming Sir飾演的李文滔、劉皓嵐飾演的李小陸、加上周家怡飾演的Sammy，這個「三代同堂」組合互有交流，甚有火花，令觀眾看得舒服。（《歎息橋》劇照）

推薦劇中新人 周家怡竟然話：唔好提岑珈其！？

至於秦沛，Bowie也是讚不絕口，「二五用『神級演員』形容佢，我又真係覺得好貼切，佢同衛詩雅同Hanjin嘅每一場戲都係快靚正，同埋係『到』（準確）呀，就算『唔到』，你同佢講一兩句，佢已經知道點做，又可以做到畀你睇。」談過老一輩，又怎能不提劇中一眾新勢力？周家怡說：「佢哋嘅演出，幫我哋個角色打咗好好嘅基礎。」Bowie亦說，劇中所有年輕演員對於演繹角色時都拿捏精準，轉數快，應變能力甚高，於是乎我邀請他們各自推薦一位新演員，他們嫌不夠喉，結果變成各自推介兩人，但就是不提岑珈其，究竟點解？至於獲推介的又是哪四人？所有答案都隱藏在今集的《講畀大東廳》，睇完就會知答案。

嚴格而言，岑珈其飾演的鍾家俊，跟另外五位主角的份量同樣重要，而岑珈其今次演出亦有別於以往在《教束》和《二月廿九》那種古靈精怪扮嚴肅，他在劇中透過屏幕散發出角色的神經質和按捺不住的躁動，跟「伍姑娘」演母子，出奇配合，甚有驚喜，難怪「伍姑娘」大讚他聰明。（《歎息橋》劇照）

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【下集預告】

下一集《講畀大東廳》請來的嘉賓，是電影《金都》男主角朱栢康（朱康）和他的哥哥朱栢謙（朱謙）。朱康透露當初導演黃綺琳（Norris）邀請他參演殷俊榮（Edward）一角，是因為「佢想搵一個有少少喜感嘅演員，同埋佢覺得我冇咁靚仔，啪落去Stephy（鄧麗欣）嘅時候踏實啲！」如果有看過昔日「朱凌凌」的演出、港台節目《好想藝術》、ViuTV劇集《教束》，或者近來朱康與白只和張繼聰合作的「輕勾」直播，都會認同朱氏兄弟真的是搞笑天才，只要他們認真「發功」，觀眾都難以招架。對此，朱謙和朱康都說：「同我哋嘅父母有好大關係！」他們小時候的成長經歷到底是怎樣呢？