怪你過分美麗│高以翔遺作首播　秦嵐首演女強人與自身經歷相似？

台灣男星高以翔去年11月尾因錄製浙江衛視《追我吧》導致心源性猝死，享年35歲，令大眾深感惋惜與悲痛。而他生前與秦嵐合作的最後一套電視劇《怪你過分美麗》備受期待，今日（5日）劇集宣布首播日期，由6月8日起，在網絡平台愛奇藝上架，並發布終極預告。

《怪你過分美麗》終於定檔。（微博@電視劇怪你過分美麗）

該劇採用女性視角探討職場困惑和情感問題，揭露娛樂圈生態。秦嵐在片中飾演金牌經理人莫向晚，由預告片中來看，秦嵐是職場中叱咤風雲的女強人，性格剛烈，處事決絕，裝扮幹練有型，眼神凌厲，氣場強勁。面對藝人解約、人設崩塌、競爭對手耍手段、事業有所停滯等問題，她都不畏逆境，任何時候都迎難而上。而高以翔在片中扮演職業律師莫北，期間與秦嵐在某些處事態度上雖然有些分歧，但始終陪在她身邊，一起共渡難關，兩人還有不少親密戲份。

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這是秦嵐首次挑戰職場女強人角色，與《延禧攻略》中溫柔賢淑的「富察容音」有很大反差，而她自身的事業也曾經歷過沉寂到再度翻紅，因此極具代入感，加上她是實力派，演技精湛，相信又會給觀眾帶來驚喜。除此之外，該劇還有老戲骨兼「金像獎影后」惠英紅，以及憑藉《偶像練習生》出道的人氣小鮮肉王子異加盟，劇集早已是未播先紅，不過到底口碑如何，就要待播出之時才知道。

王子異出生於1996年，身高186cm，在劇中扮演藝人徐陵。（微博@電視劇怪你過分美麗）

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