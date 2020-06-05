婆婆和媽媽| 陳若儀招呼9位客忙到踢晒腳　獲媽媽來電委屈喪喊

由林志穎陳若儀、秦昊伊能靜、姜潮麥迪娜、李佳航李晟四對夫婦擔任固定嘉賓的家庭真人騷《婆婆和媽媽》首播後便引起不少話題，當中最尷尬的一組要數林志穎陳若儀，不止婆媳相處緊張，連夫妻之間的交流也有別於其他情侶般親密，因此屢遭網友吐槽。

林志穎一家的相處氣氛最緊張。（微博@陳若儀Kellycupcake）

最新一集中，適逢母親節，林媽媽邀請朋友們到家中做客，讓陳若儀負責接待，自己同林志穎出去買餸，當陳若儀問有無什麼要注意時，林媽媽打量了一下她的着裝，講到：「你穿這個短褲不好吧。」希望陳若儀換一套正式的服裝。

林媽媽想要陳若儀換掉牛仔短褲，穿正式着裝。（視頻截圖）

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聽從奶奶的意見，陳若儀換上針織上衣與一條牛仔長褲，獨自接待了9位阿姨，幫大家泡茶、煮咖啡等，期間幾位阿姨都在討論與家中媳婦的相處之道，力讚她們乖巧懂事，這些陳若儀都聽在心中。

獨自招呼9位客人，陳若儀忙到踢晒腳。（視頻截圖）

期間陳若儀媽媽來電，她到花園聽電話，問媽媽自己這個女兒做得OK嗎？這時媽媽回應道：「你是天送來的禮物，你知道到今天我只有感恩的心，你知道你在媽媽心中的分量了吧？」聽到這番說話，陳若儀忍不住紅了眼眶，因母親節沒有陪在自己媽媽身邊而感到很內疚，加之一人要兼顧多位挑剔的阿姨，心中的委屈一時間在媽媽面前暴露出來，令網友忍不住感嘆「只有自己的媽媽才最錫女兒」。

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其實幾位阿姨透露，林媽媽曾在她們面前大讚媳婦孝順，買給她的衫都很喜歡。有阿姨提醒陳若儀，要經常打電話問候奶奶，應該邀請她一齊住，或者帶上三個小朋友，過來與奶奶一齊住，還說：「女人啊，當一個成功的女人，其實是要什麼樣都要會。」這樣的氛圍實在有些「窒息」。

在幾位阿姨看來，一個成功的女人應該八面玲瓏。（視頻截圖）

就四個家庭而言，目前最受歡迎的要數伊能靜與其奶奶，兩人的相處方式似一對老友，可以聊美妝，可以聊減肥，甚至吐槽男人，說話不用轉彎抹角，非常輕鬆。但反觀陳若儀面對奶奶時，多數是比較小心翼翼，擔心自己說錯話，做錯事，感覺很大壓力。當然，也不排除這是節目效果，婆媳關係始終都是長期存在的一個話題。