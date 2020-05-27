52歲伊能靜錄《乘風破浪的姐姐》四日瘦4磅　老公秦昊賠錢勸退出

由鄭希怡（Yumiko）、鍾麗緹、陳松伶、寧靜、張雨綺等30位女星參與的女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》正在錄製中，由於「練習生」全是1990年及之前出世的已出道藝人，因此節目備受關注，三天兩頭就引起熱話，令人期待。

這些女藝人分別來自影、視、歌界，每一位都充滿鬥志，全力以赴做到最好，向出道位發起衝擊，但因強度太大，令不少「姐姐」都疲憊不堪，出現各種問題。好似演員張萌脫髮，張含韻短短幾日瘦出馬甲線，海陸膝蓋全是瘀青等。而在近日播出的真人騷《婆婆和媽媽》的先導片中，伊能靜也同老公秦昊以及奶奶大談錄製感受。

Yumiko疲憊到直接癱倒。（Instagram@yumiko.chengy）

要想成團，對於唱跳的要求非常高，伊能靜是歌手出身，在Vocal方面自然拿手，不過舞蹈上就要下功夫，加之她是所有藝人中年紀最大的一位，今年已經52歲，對於體力也是一個考驗。她在節目中透露，剛開始的一兩日她已經忍不住同老公哭訴「不想參加」，四日內瘦了4.4磅，一日瘦1.1磅，加之跳舞有不少跪地動作，導致她雙腿多處瘀傷，腰已經瘦到差不多一個手圍大小，辛苦程度可想而知。

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然而，伊能靜表示，在她向老公訴苦之後，便傳出了姐夫要求姐姐們退賽的消息，秦昊還建議她故意跳得不好，這樣節目組不得不讓她退出，如果不開心就不要再參加，而伊能靜直言退賽會賠很多錢，這時秦昊便輕描淡寫地回應：「賠唄。」讓她感到很欣慰。

其實早在月初時，伊能靜就累到手震，連打長文的氣力都無。有消息指現在《乘風破浪的姐姐》已經完成首次公演錄製，不知道她們的表現如何呢？

伊能靜的纖腰。（視頻截圖）