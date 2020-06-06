Kylie Jenner登《福布斯》名人收入榜首　唯一上榜華人竟然係佢？

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）日前公布本年度「百大名人最高收入排行榜」，上月底被爆業績造假的美國真人騷女星Kylie Jenner以5.9億美元（約46億港元）的收入登上榜首！而荷里活動作影星狄維莊遜（Dwayne Johnson），就以8,750萬美元（約6億7812萬）的收入打入第10位，不過在100位名人之中，只有成龍一位華人上榜。

美國真人騷女星Kylie Jenner以5.9億美元（約46億港元）的收入登上榜首！（IG@kyliejenner）

現年22歲的Kylie去年11月以6億美元（約46.8億港元）將自家化妝品牌51%的股份，賣給了化妝品巨頭Coty Inc.，自己擁有餘下49%。但上月底《福布斯》指控Kylie與其家人造假，誇大Kylie所創立的美妝品牌Kylie Cosmetics的業績，將Kylie踢出10億美元富豪榜。不過Kylie過去一年的收入仍然可觀，以5.9億美元（約46億港元）成為收入之冠。

上月底《福布斯》指控Kylie與其家人造假，誇大Kylie所創立的美妝品牌Kylie Cosmetics的業績，將她踢出10億美元富豪榜。（IG@kyliejenner）

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僅次於Kylie的是她的姐夫Kanye West，他過去一年憑着Yeezy運動鞋帶來非常可觀的收入，年賺1.7億美元（約13億港元）排第2位。在前10位中以體壇巨星居多，包括網球天王費達拿（Roger Federer）、C朗（Cristiano Ronaldo）、尼馬（Neymar）等，而狄維莊遜（Dwayne Johnson）就以8,750萬美元（約6億7812萬）成為最高收入的影星。

狄維莊遜（Dwayne Johnson）以8,750萬美元（約6億7812萬）成為最高收入的影星。（Getty Images）

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榜單中不乏樂壇天后包括Lady Gaga、Rihanna、Taylor Swift、Katy Perry、Jennifer Lopez、Ariana Grande等，不過亞洲代表就只有韓國男團BTS及成龍，當中成龍更是唯一上榜華人，年賺4,000萬美元（約3.1億港元）排第80位。

成龍是唯一上榜華人，年賺4,000萬美元（約3.1億港元）。（Getty Images）

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