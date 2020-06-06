小S徐熙娣停工兩個月即發福　面圓圓似足張惠妹？

現年41歲的小S（徐熙娣）一向保養得宜，自信十足的她更不時在社交網站大曬素顏照，零毛孔皮膚狀態令人羡慕！雖然已經生了三個女兒，但小S多年來體重都保持在45kg左右，身形Fit爆。不過近日小S為代言品牌拍攝的宣傳短片曝光，久未露面的她明顯發福，更有網民指她與張惠妹撞樣！

現年41歲的小S（徐熙娣）不時在社交網站大曬素顏照，零毛孔皮膚狀態令人羡慕！（微博@小S）

小S多年來體重都保持在45KG左右，身形Fit爆。（微博@小S）

片中小S以一身黑色西裝上陣，配上黑短髮形象幹練，但她的臉型明顯圓潤了不少，更有網民指她整個臉崩塌，狀態不佳，甚至指發福的她與張惠妹樣貌十分相似，過往窈窕的身形不復存在。不過有粉絲就認為是角度的問題，而且西裝更顯肩寬，令小S看起來發福不少。

近日小S為代言品牌拍攝的宣傳短片曝光，片中的她明顯發福，臉型圓潤了不少。（影片截圖）

更有網民指小S與張惠妹撞樣！（視覺中國）

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近期由小S與蔡康永主持的綜藝節目《花花萬物2》因為受疫情影響暫時停播，停工兩個月的她放縱自己大吃大喝，體重一度飆升到49kg。不過她在老公許雅鈞的鼓勵下開始積極減磅，還戒掉最愛的酒，目前體重回落到46kg。而日前小S及老公與多年的好友吳玟萱相聚，吳玟萱亦有Post出三人的合照，相中的小S下巴尖尖，狀態Fit爆！可能短片是在小S修身前拍攝，所以才會走樣！

日前小S及老公與多年的好友吳玟萱相聚，吳玟萱亦有Post出三人的合照，相中的小S下巴尖尖，狀態Fit爆！（微博@小S吧官博）