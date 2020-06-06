陳浩民一家六口好等錢洗？　自認爛片之王：如果我不拍好多人失業

現年50歲的陳浩民近年積極在內地發展，更憑着劇集《活佛濟公》系列而大受歡迎。近期迷上玩抖音（Tik Tok）的陳浩民，不但經常上載短片，還頻頻與網民互動，親民作風大獲好評。日前他上載了一條與樊少皇、駱達華聚餐的短片，三人難得同框掀起網民熱議，不過當中就有網民感嘆一代男神近年淪為「爛片之王」！

陳浩民在抖音（Tik Tok）非常活躍，日前他上載了與樊少皇、駱達華聚餐的短片，三人難得同框掀起網民熱議！（抖音截圖）

陳浩民與李若彤在《天龍八部》中分別飾演段譽同王語嫣，成為經典。（微博@陳浩民Benny）

陳浩民在抖音（Tik Tok）好活躍：

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陳浩民當年憑着《天龍八部》中的翩翩公子段譽令觀眾留下深刻印象，之後他陸續飾演《人龍傳說》中的葉希、《封神榜》中的哪吒等都深受觀眾喜愛。2010年陳浩民憑着劇集《活佛濟公》系列成功進軍內地市場，近年更參演多部網絡電影，單單是去年就有12部推出，產量驚人！不過由陳浩民主演的網絡電影口碑都相當差，評分極低，令被封為「網大一哥」的他飽受批評。

陳浩民憑着劇集《活佛濟公》系列成功進軍內地市場。（網上圖片）

陳浩民自認「爛片之王」。（抖音截圖）

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日前有網民在抖音批評道：「你現在咋回事？老是演爛片，很缺錢？」而陳浩民就回應：「很多人說我是爛片之王，我同意，雖然這個名字不好聽，可是我心裏明白，因為我，有很多朋友可以有工作開，有飯吃，我就心滿意足了。如果我不拍，好多人失業。」不過有粉絲就認為陳浩民要養起一家六口負擔相當重，有傳他在2017年時以月租14萬租何文田半山壹號，面積2,000多呎兼有泳池，相信他的經濟壓力不小，所以才要密密接戲賺錢！

陳浩民與內地女星蔣麗莎在2011年結婚，育有三女一子，一家六口好幸福。（微博@陳浩民Benny）

有傳陳浩民在2017年時以月租14萬租何文田半山壹號，面積2,000多呎兼有泳池，隨時游水都得！（微博@陳浩民Benny）