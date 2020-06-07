麥明詩轉行做OL講明唔會回巢　2015年港姐其實去晒邊 ?

現年28歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與無綫改簽一年一騷合約後，淡出娛樂圈兼投身全球數一數二的顧問公司McKinsey做國際商業顧問。回歸常人生活的Louisa昨日（6日）在社交網站發文表示自己並沒有回巢的想法，只想一心一意繼續發展現時的事業。Louisa於2015年以姿態大熱當選香港小姐冠軍搶去不少風頭，該屆的其餘港姐又何去何從？

麥明詩正式淡出娛樂圈。（Instagram：@louisa_mak）

左起：龐卓欣、麥明詩、郭嘉文和林凱恩。（視覺中國）

龐卓欣

現年27歲的龐卓欣（Ada）是2015年香港小姐亞軍，當年因與麥明詩同屬「女拔」同學而引起不少話題，不過她卸任後並沒有與TVB簽約，轉行教小朋友唱歌做音樂老師，亦在YouTube開channel分享化妝扮靚心得做KOL，自由身的她更周不時會以網紅身份出席活動。

龐卓欣是當年的港姐亞軍。（視覺中國）

龐卓欣與麥明詩一樣出身自富裕家庭，爸爸是東驥資產管理董事總經理龐寶林，因此生活無憂周不時大曬富貴。據悉Ada更獲爸爸打本幫忙上車買樓，以26歲之齡成功以1200萬買下銅鑼灣一個700呎單位升呢做業主，毫無經濟壓力的她還經常環遊世界，享受人生。

毫無經濟壓力的Ada還經常環遊世界，享受人生。（Instagram：@adapcy）

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郭嘉文

現年27歲的郭嘉文（Karmen）是2015年香港小姐季軍，本來出身小康之家，當選港姐後隨即加入TVB拍劇做主持，後來被發現與電訊盈科主席李澤楷同遊日本令戀情曝光。她成為「小小超」緋聞女友後，於2017年提前結束與TVB的藝人合約淡出娛樂圈。

郭嘉文是2015年的港姐季軍。（視覺中國）

離開娛樂圈後，郭嘉文於2017年以個人名義買入逾億港元的九龍塘逸瓏天池屋，據悉由李澤楷愛將李智康代簽文件，當時去已獲外界估計她地位非凡。直到去年4月，郭嘉文與李澤楷一同結伴現身馬場兼影世紀合照，兩人正式公開戀情。升呢做小富婆的郭嘉文，生活不外乎去high tea、坐遊艇等等，過着有品味的生活。

郭嘉文與李澤楷於去年一同結伴現身馬場兼影世紀合照，兩人正式公開戀情。（資料圖片）

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林凱恩

現年27歲的林凱恩（Iris）是2015年的「友誼小姐」，同時亦是郭嘉文的好朋友，兩人還經常出雙入對。不過，林凱恩則沒有像Karmen一樣找到富豪男友後淡出娛樂圈，反而在TVB有不少演出機會，在《愛·回家之開心速遞》中飾演金城安的女朋友譚育英（Bonnie）而廣為人知，成為2015年港姐中唯一一位留在TVB的佳麗。

林凱恩是2015年的「友誼小姐」。（視覺中國）

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