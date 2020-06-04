【中佬唔易做】張松枝見工被批態度欠佳　麥包唔識英文點送外賣？

ViuTV真人騷《中佬唔易做》今晚（4日）首播，邀請到張松枝、麥長青（麥包）、袁富華、古明華、敖嘉年及艾威六位40歲以上的資深演員挑戰投身另一個新的行業，接受前所未有的新挑戰，包括茶餐廳雜工、油站服務員、司機及外賣員等，體驗箇中的辛酸，寄寓面對人生低潮，亦可自強渡過難關。

麥包在節目中送外賣。

麥包和張松枝於首兩集打頭陣率先各出其謀尋找新工作。麥包本著｢朋友多 肯幫拖｣的精神，找來另一位王牌綠葉演員游飈幫忙。游飈於2004年創立環境工程公司做老闆，他介紹麥包到物流速遞公司嘗試轉職做速遞員，但麥包在正式開工前先要完成培訓，闊別校園多年的他竟然在老師面前瞌眼瞓。完成新手課程後，麥包開展了步兵工作。不過萬事起頭難，幾經掙扎他才接到首張代購單，卻就遇上客人用英文下單，不懂英語的他唯有上網翻譯，幸好得到好心人幫忙翻譯。他在等待外賣時，又獲餐廳阿姐送上愛心凍飲，可謂人間有情。麥包接受訪問時稱: ｢以前覺得錢唔重要，但而家小朋友讀大學，學費和生活費都是負擔，作為父母死都死俾佢，等佢哋可以讀好書，有一技之長傍身。｣

張松枝去做煮麵師傅！

張松枝入行前拍過上千部MV。（網上圖片）

另一邊廂，張松枝則分享他的入行經過：「當年喺爸爸打工的酒樓食飯，遇到有人拍廣告，對方邀請我casting，咁就入行開始做model。」。原來當年松枝參與拍攝MV超過一千部，因此被封為「MV王子」、「卡拉王子」等稱號，他更即場搞笑示範拍MV的技巧及表情。松枝打電話求職但遭到cut線及拒絕，幸好在工作人員幫助下獲得一個面試機會，欠缺工作經驗的他竟然膽粗粗去到面試場地見工。能言善辯的松枝雖然成功通過面試，但經理覺得他對客人的態度有待改善，所以安排他開工前上課先學習銷售技巧，與一眾年輕同事一起參與培訓課程。張松枝放下書包多年，要重新展開學習似乎有些難度。究竟一班中佬會如何招架？就要留意由今晚起逢星期一至五晚上10時30分播映的《中佬唔易做》。

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