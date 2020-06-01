榮升媽媽等於做曬B狂魔　盤點八個遺傳媽咪優良基因的靚B

有不少新手父母自從生了小朋友後，就將生活重心放在仔女身上，無事無刻講起的不外乎都是關於小朋友的話題，就連自己的社交網站都變成「曬B平台」。有不少女星榮升媽媽之後，恨不得將BB的最可愛一面告訴全世界，果然個個都遺傳了媽媽的優良基因，成為最強星二代！

胡杏兒

胡杏兒的三歲兒子Brendan好像混血兒！（Instagram：@hakkaphil）

現年40歲的胡杏兒和老公Philip婚後經常大曬幸福，她於2017年誕下大仔Brendan後，再於去年誕下細仔Ryan，一家四口和樂融融。

點擊觀看更多胡杏兒和一對仔仔的照片：

+ 14 + 13 + 12

鍾嘉欣

鍾嘉欣的女兒Kelly快要四歲了！（Instagram：@chungkayanlinda）

現年36歲的鍾嘉欣於2015年底與脊醫老公Jeremy結婚後定居加拿大，並於2016年8月誕下女兒Kelly，相隔兩年再誕下兒子Jared。

點擊觀看更多鍾嘉欣和一對仔女的照片：

+ 12 + 11 + 10

楊愛瑾

Miki的三歲兒子Luken。（Instagram：@mikiyeung）

現年35歲的楊愛瑾（Miki）於2016年與永安太子爺郭永淳結婚，翌年誕下兒子Luken，相隔一年再誕下女兒Emma。Miki的一對仔女都遺傳了她的一雙深邃大眼睛，好靚！

點擊觀看更多Miki和一對仔女的照片：

+ 13 + 12 + 11

岑麗香

香香的一歲兒子Jacob。（Instagram：@heungheungeliza）

現年35歲的岑麗香（香香）於去年為老公強強誕下兒子Jacob，現時不經不覺已經一歲大，不但眼仔碌碌，兩邊臉頰更是肥嘟嘟，相當惹人喜愛。

點擊觀看更多岑麗香和兒子的照片：

+ 9 + 8 + 7

陳凱琳

陳凱琳和鄭嘉穎的一歲兒子Rafa。（Instagram：@ghlchan）

現年28歲的陳凱琳和鄭嘉穎於2018年結婚，去年誕下兒子Rafa之後，上月再宣布懷上第二胎，不知會不會像Rafa一樣擁有媽媽的深邃五官呢？

點擊觀看更多陳凱琳和兒子的照片：

+ 10 + 9 + 8

單文柔

單文柔和陳展鵬的一歲女兒Quinta。（Instagram：@smyphoebe）

現年30歲的單文柔和陳展鵬於2018年結婚，去年誕下女兒Quinta（小豬比），她最迷人的就是超級甜美的笑容，連爸爸陳展鵬的心都一併融化！

點擊觀看更多單文柔和兒子的照片：

+ 10 + 9 + 8

Coffee林芊妤

Coffee的兩歲多兒子翟伯伯。（Instagram：@coffee89921）

現年30歲的Coffee林芊妤，於2018年與拍拖3年的圈外男友翟志榮結婚，並在同年10月誕下兒子「翟伯伯」。Coffee更為翟伯伯開Instagram分享日常點滴，已經快要2歲的他天生就超級有喜感，追蹤者多達14.5萬！

點擊觀看更多Coffee和兒子的照片：

+ 13 + 12 + 11

吳若希

吳若希的三歲女兒Giselle。（Instagram：@jinnyng）

現年28歲的吳若希（Jinny），於2017年4月為男友Alex誕下女兒Giselle，並於同年10月10日與Alex簽字結婚，一家三口經常在Instagram大曬幸福家庭樂。不過Jinny為了保護女兒，甚少公開女兒的正面照，但搞怪照就例外！

點擊觀看更多吳若希和女兒的照片：