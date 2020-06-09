【後生仔傾吓偈】馮盈盈自揭另類「價目表」 竟然輸畀KOL波波 ?

馮盈盈試過收到私訊問「五百蚊過夜得唔得?」(影片截圖)

《#後生仔傾吓偈》不時都會以直播形式同觀眾有更多互動，日前以「性」為題進行直播，身為性博士嘅馮盈盈雖然未有太多出位言論，但她提到中學時確係曾經對性十分投入：「因為嗰時剛認識到性，覺得拎出嚟講好有型，試過講到best friend問我係未真係咁諗同咁想試。」

原來亦被開價20萬去旅行。(影片截圖)

其後，盈盈以「市場調查」為理，問一眾後生仔嘅價錢，波波表示不時都會收到私訊問價，但佢就發誓自己從未有回覆過：「我試過有人提出五位數字/每小時，對方話都唔使做，我仲同朋友講笑可以同佢坐巴士過東隧，塞車都起碼大半個鐘。」另一位後生仔孔德賢（Danny )雖然無被問價，但就話之前試過有男粉絲出價5百元收購其有味道嘅運動襪！而身為港姐冠軍嘅馮盈盈，去年她曾節目上透露被問「五百蚊過夜得唔得？」，昨日在直播時她舊時重提，並笑言充滿娛樂性，並謂：「大家都係五，點解佢（波波）有五位數，我就得五百？不過，其實啲價真係無大家想像中咁高，我試過被開價20萬去旅行。」之不過，盈盈就未有詳細透露20萬旅費到底需要做啲咩。

同場加影：

【後生仔傾吓偈】被網友討論「幾錢一晚」 朱智賢：我唔係做開

波波話不時都收到私訊問價，當中仲有好多都係連埋相一齊問。

芷欣話試過有人出價3至5千收購其內褲。(影片截圖)

點擊睇波波靚相：

+ 6 + 5 + 4

再點擊睇埋更多馮盈盈靚相。