【收視滯後報告】《西葡潮什麼》失利　卻不是梁芷珮的錯

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是5月25日至5月31日。今次劇集的收視並沒有太大特別，所以會將收視重點放在綜藝節目，因為《西葡潮什麼》已經播出3集，但收視未如理想，以下會為大家分析原因！

先講劇集收視，《愛•回家之開心速遞》26.9點，一直以能再上高峰，之前提過劇情問題比較沉悶，看來依然未有改善。《降魔的2.0》連續四個星期保持收視超過28點，成績十分好，看來最終全劇平均收視可以保持28點。《飛虎之雷霆極戰》則比上星期下跌了1.6點，錄得27.1點，情況一般。

《降魔的2.0》相信大結局篇會有更高收視。（劇照）

劇集其實跟上星期分別不大，反而想講一講綜藝方面，上星期講過演唱會的時間收視被拉得很低，其實《西葡潮什麼》也深受影響，放映三集以來未有一集能超過十點，當然並不止關演唱會事，事關這個在《西葡潮什麼》前，十點半時段的節目也能衝過十點，可能將J2的《西葡潮什麼》搬去翡翠台是不行的，不能像《3日2夜》一樣大受歡迎。

主持梁芷珮資料做足，而且主持能力高，不是她的問題。（螢幕截圖）

+ 30 + 29 + 28

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.9點，最高收視周一(25日)晚28.5點。《降魔的2.0》周一至五平均28.3點，最高收視周一(25日)晚29.6點。《飛虎之雷霆極戰》周一至五平均27.1點，最高收視周一(25日)晚27.8點。《仁心解碼II》周一至五平均6.6點，最高收視周五(29日)晚7.8點。5月26日(周二)下午一時《賭王》何鴻燊逝世，財經資訊台當晚7時30分安排播映一小時特輯《何鴻燊》，取得4.7點收視，近31萬電視觀眾。

即睇詳盡收視報告：