周揚青情斷小豬羅志祥酒後吐真言？　兩句話媽媽聽到眼濕濕

內地網紅周揚青宣告和羅志祥（小豬）分手後，人氣扶搖直上，微博粉絲數在短短一個多月內暴增超過一千萬，儘管男方再三道歉，她依舊不作任何回應，但仍照常會透過社群網站分享生活點滴，八號凌晨發文分享有次喝醉時，無意間對媽媽說出真心話，讓原本要開罵的媽媽臉上表情出現難得變化。

周揚青8號凌晨透過微博私人帳號發文，分享過去有次喝酒回家後，與媽媽的對話過程。她坦言，當時自己一點印象都沒有，原本心想媽媽看見喝醉酒的她，可能會是很生氣地把她罵一頓，但她當下也沒聽到，過沒多久就睡著了。

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直到第2天，周揚青醒來後，媽媽才走過來問她，「你知道你昨晚喝醉了嗎？」她略顯心虛地表示，「好像是…。」媽媽接著問，「那你還記得你喝多了說什麼嗎？」她驚問，「我說了什麼？」

這時，周媽媽臉上忽然冒出一絲嬌羞的神情說，「我本來在罵你的，但你忽然和我說，『媽媽我好愛你啊，你知道我有多愛你嗎…』。」女兒的一番真心話，讓她瞬間罵不出來。不過，周揚青事後笑說，「說實話我那是發自肺腑的我根本不記得我說了啥。」

周揚青喝醉對媽吐真心話。（周揚青私人微博帳號截圖）

周揚青坦言，這幾天腦海中一直回想起這件事，「想起我媽媽的表情，覺得很幸福，所以想分享給你們。」她也透露，小時候的自己其實相當叛逆，反而是長大之後，才越來越會黏著父母，顯見家人之間感情相當緊密，母女間的溫馨對話更是羨煞眾人，在網路上掀起不小討論度。

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