周揚青拍Vlog分享睡前護膚Tips　即場卸妝公開素顏皮膚狀態超好

內地網紅周揚青（Grace）與羅志祥（小豬）分手後就將重心放在工作上，一心一意經營事業，重新出發。一向都有在社交網站上同網民互動的Grace，日前就在微博上載了一條短片，分享自己睡前護膚的步驟，更即場卸妝，無懼以素顏示人，白滑的皮膚令人羡慕！

周揚青（Grace）與羅志祥（小豬）分手後積極經營事業，日前她在IG Post出近照，更自認是「民營女企業家」。（IG@gracechowwwww）

+ 40 + 39 + 38

Grace在微博寫道：「結束了一天工作的我回到酒店，還堅持拍了一條護膚的視頻～努力做事業的濛濛以後要多多給大家拍拍視頻呀！（這是一條關於睡前護膚的vlog，還加了一點點本來不可以劇透的拍攝花絮）」。以睡衣上陣的Grace，戴上髮箍非常可愛，之後她直入洗手間開始卸妝。Grace笑言自己其實比較懶，所以一直都是用同一種卸妝液卸完全臉，見她好快就卸完妝，雖然手法相當粗暴，眼睛都搓紅了，但卸妝後的她皮膚狀態超好，網民紛紛留言大讚！

Grace上個月曾作客網紅雪梨的直播間，以零底妝出鏡。（影片截圖）

卸妝後的Grace皮膚狀態超好！（影片截圖）

之後Grace開始護膚，但就只有簡單的搽精華、眼霜、面霜三個步驟。Grace自言皮膚幾好，但近年眼周出現細紋同黑眼圈，所以她特別注重搽眼霜。Grace會挑選乳狀質地、易吸收、抗藍光的產品，再配以按摩手法搽上。不少網民大讚Grace狀態Fit爆：「素顏比化妝好看」、「姐姐太美了吧」、「皮膚好好啊」、「卸了妝也那麼好看」。

Grace注重眼部護理。（影片截圖）

Grace教大家搽眼霜。（影片截圖）

點擊下圖睇詳細步驟：