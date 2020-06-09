怪你過分美麗|高以翔遺作首播獲好評　劇組附3個月記錄特輯超感人

由秦嵐、高以翔主演的電視劇《怪你過分美麗》於8日晚首播，這是高以翔的最後一套作品，因此備受觀眾矚目。劇集的主演全部採用原聲，開播後便好評不斷，觀眾都非常想念高以翔。而在首集的最後8分鐘，劇組製作了一個「紀念特輯」獻給高以翔，感動眾人。

高以翔遺作首播，觀眾悲喜交加，喜是終於可以再見到高以翔，而悲則是以後無得再見他的新作。（微博@電視劇怪你過分美麗）

特輯由去年5月10日高以翔試造型開始記錄，包括劇本圍讀、第一次試拍、片場閒暇片段、粉絲探班、煞科等，三個月以來的多個瞬間。片中的他充滿歡樂，因全劇採用原聲，高以翔在台詞上下了不少功夫，謙虛地向劇組人員抱歉「不好意思我在中文不是很好」，用標註羅馬拼音的方式記對白，發音非常純正；閒暇時間親自為大家準備手磨咖啡；開機的時候，屹立在眾人中間，祝大家身體健康；被打傷也毫無怨言；耐住酷熱天氣，與探班粉絲合照，再逐個派送禮物；煞科時更親切地擁抱每一位工作人員，並送上禮物，呈現出暖心陽光帥氣大男孩的一面，種種溫馨愉快的畫面，令人傷感。

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雖然高以翔已去到另一個世界，但大家依然可以在新劇中看見他高大帥氣的身影，溫柔紳士的舉動，以及令人治愈的笑容。如同特輯片尾所講：「也許，相見不如思念。於是，擁抱然後遠翔。最美的時光，謝謝有你。」高以翔不會被人忘記，而是活在大家心中。

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