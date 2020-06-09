【超能使者】林子善為爆肌每餐只食40g飯 劉穎鏇伍樂怡螞蟻腰

無綫新劇《超能使者》今日拍攝一場林子善跳辣身舞的戲份，穿上T-back上陣在台上表演的他hot爆，兼且爆晒肌好大隻，令到現場一眾女角，包括王君馨、劉穎鏇 (Tiffany) 和伍樂怡 (Kelly)等，都看得十分之興奮。

林子善為了演這場戲，原來下了一番苦功，進行了為期接近三個月的地嶽式訓練，才能操出如此令女生尖叫的身型。他說：「由於疫情關係，gym之前都無開，加上12月我嘅小朋友出世，我就留喺屋企湊B，身形走晒樣。到咗3月中收到監製通知要話要我操fit個身型，我就搵朋友教練幫手。」

林子善爆晒肌。（劉志源攝）

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子善的訓練是每日鍛練4小時：「一起身就空肚踩一個機，之後做2鐘gym同埋再踩一個鐘機，食嘢都食得好清淡，食飯每餐只係食40g飯，即係兩啖飯，教練話可以食60g，但係我唔敢。我聽日、後日同大後日都要繼續有除衫騷肌嘅戲。」而Tiffany與Kelly亦一樣操得好fit，兩人均騷出誇人螞蟻腰，她們是應服裝設計師的要求去操fit，純粹是想上鏡更加靚，Tiffany笑言健身操fit是會傳染的，見人練就會想練埋一份。她說：「連詩詠 (唐詩詠) 在劇中都要露，所以佢都有操練。」子善就踢爆詩詠有偷食糖和春卷。

劉穎鏇與伍樂怡身材同樣fit爆。（劉志源攝）