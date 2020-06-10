《陀槍師姐2020》陳豪由反派變警隊男神 宣萱要同陳庭欣爭過

陳豪 (Moses) 與宣萱 (Jessica) 是《陀槍師姐2020》的男女主角，昨日兩人都有出席該劇的拜神儀式。Moses於《陀槍師姐III》中有份演出，他飾演一名反派黑幫大佬陳耀揚，而今次在新一輯裡面，他將飾演一個全新的角色，與第三輯完全無關係。

陳豪表示：「我個角色係一個飛虎隊嘅commander，係個hero嚟，不過因為我要求好高，所以就好唔受歡迎，之後就被調咗去Jessica嗰team，做佢嘅上司。」他透露在劇中有不少動作場面，例如爆炸、追逐戲份，都有危險鏡頭，問到有老婆又有小朋友的他可會特別小心，他說：「有特別小心，劇組都有安排替身，以前會搏啲，依家就會更注重安全。」

陳豪與宣萱是《陀槍師姐2020》的男女主角。（劉志源攝）

而Jessica的角色就是今輯入面新的陀槍師姐，名叫Diana，她說：「我個角色係一個好enjoy life嘅人，但做嘢就會好認真，我會喺工作上認識咗Moses，佢係警隊嘅男神，好受女仔歡迎，我哋會有感情戲，佢前妻係陳庭欣，所以我哋都會有對手戲。」問到演這個角色可有什麼難度，她表示：「難度係忍笑，今次呢個角色比起我以前做嘅角色輕鬆啲，但係都會有感性嘅戲，會睇到眼濕濕嗰隻，都搞笑戲份，又會有啲動作場面。唔可以透露太多住，總之就係同之前嘅《陀槍》系列好唔同。」另外，再提到Moses以港幣3000萬包薪續約無綫的傳聞，他重申：「大家太睇得起我喇，想知我搵幾多？我係唔會講嘅。」

兩人在劇中會有感情線。（劉志源攝）

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