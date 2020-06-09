李賽鳳曾被前夫指控偷食契仔　55歲逆生長依然保持青春味道

昨日台灣突然瘋傳一單舊聞，就是八十年代香港武打女星李賽鳳曾經偷食自己義子的事，多年後突然被翻炒出來，其實事件已經過了超過十年，而李賽鳳亦已展開新生活，現年55歲的她依然明艷照人！

或者很多年輕觀眾不認識李賽鳳，因為她在九十年代便已退出娛樂圈，但其實八十年代她參與不少電影和TVB劇集，被封為最美武打女星，有一定的名氣。

李賽鳳當年迷倒不少男士。（螢幕截圖）

2001年李賽鳳息影嫁給香港知名玩具商羅氏家族太子爺、曾任職醫生的羅啟仁，兩人婚後到美國定居，本是幸福生活，但2007年兩人離婚，前夫更控訴她「偷食」20多歲的義子宗天易，哄動全城。李賽鳳否認，更指前夫一早有與其下屬有染，羅啟仁更出書《雙面人生》指李賽鳳將只穿內褲的宗天意藏在衣櫃。結果兩人的離婚官司足足打了四年，最終法院判決，李賽鳳僅獲得6個月每月6000美元的贍養費，還有負責支付她的一半律師費約1萬2000美元。

李賽鳳曾是著名的武打女星。（螢幕截圖）

婚姻官司後，李賽鳳名聲受損，沒有再復出娛樂圈，現在經常在微博分享自己的遊歷，看似生活十分愉快，而即使已55歲的她，依然保持到容貌，明艷照人。

李賽鳳當年的確幾靚。（螢幕截圖）

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