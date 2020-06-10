張娜拉借精生囝、徐智慧靠食醫好愛情冷感！六月7部熱播韓劇推介

南韓男神金秀賢與之前主演《救救我》得到好口碑的徐睿知攜手合作，藉由傷痕累累的主角們之故事，帶給大家全新不同的療癒浪漫新喜劇。睽違五年回歸小螢幕的金秀賢挑戰黑化角色，帶來今年夏天必追的強檔韓劇《雖然是精神病但沒關係》！

1. 《雖然是精神病但沒關係》

金秀賢在新戲飾演精神病院的男看護，靠著每月微薄的薪水獨自照顧扶養年長七歲的自閉症哥哥，甚至被環境所逼一度動了想殺人的念頭，卻被女主角徐睿知一眼看穿是「偽善者」，儘管一碰面就見血，但卻將兩人的命運緊緊牽連在一起。

金秀賢這次大膽挑戰「黑化」角色，飾演儘管有著帥氣的外貌、聰明的頭腦，富有同情心、超強忍耐力與體力等完美天生條件的文鋼太，由於父母過世，得獨自扶養年長七歲的自閉症哥哥，過著每年都得搬家不安穩的生活，靠著在精神病院月薪只有180萬韓圜的看護工作吃力地生活著。總是親切有耐心地向哥哥微笑的他，心裡其實因為沉重的壓力，曾動過想要讓哥哥與自己早日解脫的念頭。

他在一次意外中，被相見才不到一小時，由徐睿知所飾演的人氣成人童話女作家、擁有反社會人格的高文英所刺傷，之後甚至被她指出他其實是個「偽善者」，讓金秀賢錯愕不已，也因此展開兩人之間的浪漫緣分。

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2. 《一起吃晚餐嗎？》

因《愛的迫降》爆紅的徐智慧，將與宋承憲共譜戀曲，首集中金正賢特別客串徐智慧交往三年的男友，誤會男友要向自己求婚的徐智慧，暗中飛往濟州島準備為戀人慶生，卻意外抓姦男友與空姐偷情，讓她瞬間化身「野蠻女友」爆打負心漢。

改編同名網絡漫畫，講述因為曾經有過痛苦離別的戀愛經歷，以及受到「單身文化」的影響，漸漸對戀愛冷感，愛情感知退化的兩個男女，通過共進晚餐慢慢找回愛情的甜愛羅曼史。宋承憲飾演飲食專欄作家兼飲食心理治療師金海景，擅長通過飲食、聚餐觀察來分析病人的心理狀態，擁有獨特的職業技能、外貌與智慧的他，因此受到關注。但紳士暖男形象只會在諮商工作時展現，平時可是位刻薄難相處的腦性男。

3. 《Oh My Baby》

張娜拉飾演39歲雜誌副總編輯，一心想結婚生子的她，卻遭醫生判定因子宮內膜異位，剩7%機會能懷孕，面對高齡的危機，沒有交往對象的張娜拉下定決心要找人捐精。應醫院合作單位的邀請，體驗「孕婦的一天」，沒想到卻因生理期不適，造成眾人的誤會，熱心大媽急喊要送醫，又痛又糗的張娜拉卻無力反駁，就連巧遇的韓理尚(高俊 飾演)都涉入其中，帥氣抱著張娜拉上車，前往醫院。

未婚的張娜拉按法律規定無法接受合法人工受孕，竟異想天開上網找捐精對象，殊不知對方是個騙財又騙色的不肖男子，在詢問過程中，兩人遭警方以現行犯逮捕，張娜拉更因此上新聞，在雜誌社造成軒然大波。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2020韓劇6月推薦／金秀賢睽違五年以新劇《雖然是精神病但沒關係》回歸、李敏鎬《The King：永遠的君主》燒腦結局】