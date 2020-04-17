【夫妻的世界劇評】出軌渣男非最揼心！劇中5個女人的軟弱更可恨

​​丈夫出軌、妻子復仇的作品中，日劇有《我的危險妻子》（僕のヤバイ妻），美劇有《致命女人》（Why Women Kill），內地國產劇今年出了一部《危險的她》，韓劇當然也不會缺席，近日開播了一部《夫妻的世界》（부부의 세계 ）。改編自英劇《福斯特醫生》（Doctor Foster），接檔《梨泰院Class》（梨泰院클라쓰）在JTBC播出，《夫妻的世界》首播收視率便刷新了紀錄。 此劇由《迷霧》（미스티）導演毛完日執導，金喜愛主演，再加上出軌、復仇等痛快刺激的元素，是很多觀眾的必看款。和已有的同類題材相比，《夫妻的世界》的設定並不新鮮，但仍足夠吸引人。

女主角池善雨（金喜愛 飾）不僅自己事業有成，做到了醫院副院長的位置，還拿錢幫助丈夫李泰伍（朴海俊 飾）開了一家娛樂公司，換來的卻是丈夫的出軌和拒不認賬。李泰伍和《我的危險妻子》裡的男主一樣，是個不擅長搞事業的軟飯男。但李泰伍更厲害的地方是，有一張帥氣且保養得當的臉，所以出軌的小三不是看重他錢的拜金女，而是年輕漂亮的富二代。

池善雨和《致命女人》中劉玉玲飾演的Simone有一個相同的遭遇——她是最後一個知道丈夫出軌的人。池善雨還未正式開戰，然而復仇的種子已經種下了。（《夫妻的世界》劇照）

池善雨和《致命女人》中劉玉玲飾演的Simone有一個相同的遭遇——她是最後一個知道丈夫出軌的人。 不同的是，池善雨的鄰居好友不僅瞞着她丈夫出軌的事情，甚至還和出軌男、小三一起聚會、合影。在池善雨對丈夫起了疑心，提前下班準備去跟踪丈夫時，醫院的同事竟然發信息給丈夫報信。

《夫妻的世界》播出兩集時，池善雨還未正式開戰，然而復仇的種子已經種下了。

雖然《夫妻的世界》在懸疑方面不如《我的危險妻子》，節奏也趕不上《致命女人》，但劇中被孩子所牽絆的中年女主，以及冷漠虛假的好友、同事，年輕氣盛的小三等女性角色的描寫卻值得深思。

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五位女性圖鑑

在發現丈夫出軌之前，池善雨的生活是近乎完美的。事業上，她是醫院副院長。由於院長無能，所以她變成了整個醫院最受下屬倚重的人。 婚姻中，丈夫出差回家後第一件事就是跟她纏綿，還在她上班前說情話、求親親，讓一旁的兒子都想打翻這碗「狗糧」——好一個夫妻恩愛情深、孩子陽光健康的幸福家庭。

即使這種幸福中，池善雨承擔了太多。她既要忙事業，又要接孩子放學、煮飯，還要給家務不做、事業不行的丈夫投錢開公司。如果沒有丈夫出軌這件事，她依然讓很多人羨慕。

丈夫的出軌，讓一切都變了。在追查中，池善雨不僅發現小三是頗有權勢的會長女兒，還發現密切往來的鄰居好友和醫院裡最信賴的同事，都是丈夫出軌的幫兇。知道真相的池善雨甚至想一刀刺死丈夫，但最後理智戰勝了憤怒。

丈夫的出軌，讓一切都變了。在追查中，池善雨不僅發現小三是頗有權勢的會長女兒，還發現密切往來的鄰居好友和醫院裡最信賴的同事，都是丈夫出軌的幫兇。（《夫妻的世界》劇照）

她也曾半夜打包好丈夫的衣物，想讓他滾出這個家，但是一想到第二天是丈夫陪兒子去野營的日子，為了兒子她又妥協了。孩子在婚姻中對母親的羈絆，甚至可以改變一個女人一生的選擇。同時，女人又是戀舊的。想到年輕時的承諾和美好回憶，池善雨心軟了。她想再給丈夫一個機會，只要他承諾錯誤並改正，婚姻或許還可以繼續。

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一個事業有成、有錢有貌的女人尚且做不到在發現丈夫出軌後，決絕地「收集證據，把他趕走」，更何況是普通女性呢？池善雨的「幫兇」女鄰居自己就正承受丈夫的不忠，卻還是不肯甦醒。

她為什麼對池善雨表面笑嘻嘻，背後卻隱藏欺騙，等着看池善雨的笑話？或許是因為嫉妒。女鄰居知道自己的丈夫愛慕池善雨，卻無能為力。因為她的不作為、不離開，丈夫竟然敢當着她的面說，男人不可能一輩子只睡一個女人。

池善雨的「幫兇」女鄰居就承受著丈夫的不忠，卻還是不肯甦醒。（《夫妻的世界》劇照截圖）

是愛嗎、是依賴嗎？為什麼心裡很氣還是不離婚？為什麼只是暗暗嫉妒池善雨卻不懲罰自己的丈夫？這不就是在網絡上咒罵小三，卻對自己丈夫的錯隻字不提的原配？

另一位「幫兇」女性是池善雨在醫院相處多年的同事兼好友，大齡、單身、是沒有主見的牆頭草。因為不想做別人婚姻中的「惡人」，所以她不告訴池善雨丈夫出軌的事。聽信李泰伍很快就和小三分手的話，給他通風報信，以免被池善雨發現。

池善雨在醫院相處多年的同事兼好友，大齡、單身、沒有主見的牆頭草。因為不想做別人婚姻中的「惡人」，所以她不告訴池善雨丈夫出軌的事。（《夫妻的世界》劇照截圖）

被池善雨發現後，她又開始聽從池善雨的指令給李泰伍打電話，告訴他小三懷孕的消息。她後面會不會又倒戈很難說。友情、正義、道德似乎都不重要，自保、不得罪人才是行動指南。這樣的人貌似在現實生活中也不少。

劇中還有兩位糊塗的年輕女性。一位是幫助池善雨調查丈夫的女病人，另一位是李泰伍的小三。女病人的職業是服務員，賺錢養着沒工作的男友，還經常被男友家暴。然而在池善雨勸她離開人渣男友時，她卻堅持養好傷還是要回到男友身邊。因為她覺得男友不是壞人，只是一時生活不順，拿她出氣而已。她要把男友變成好人。

是不是熟悉的「聖母」味道？年紀輕輕就母性光輝爆發，把男友當兒子養。被家暴都不走，她還要付出多大的代價才懂得愛惜自己呢？

女病人卻堅持養好傷還是要回到男友身邊。因為她覺得男友不是壞人，只是一時生活不順，拿她出氣而已。她要把男友變成好人。（《夫妻的世界》劇照截圖）

年輕的小三不僅糊塗，而且沒有道德底線。 24歲的富家女，為甚麼看上了四十多歲的「軟飯男」李泰伍？貪他年紀大、還是貪他吃相難看？難道這就是傳說中的真愛？我認為倒也不是。從她得知懷孕後，第一時間想瞞着李泰伍打掉胎兒，可以得知，她還沒有完全失去理智。一方面她不願意為這段愛情賭上自己的一生，另一方面她不想用孩子套牢李泰伍。她自信地認為自己的籌碼很多，不需要靠孩子加碼，也可以贏得李泰伍。

所以，這段不倫戀中，小三也只是一時歡喜，談不上真愛。但從小生活優渥的富家女有一些致命缺點，那就是任性、佔有欲強。她不把別人的痛苦當回事，只要是自己喜歡的東西或人，就一定要不擇手段地得到。越是得不到就越想得到的逆反心理或許也起了些作用。

不要只追求「爽」

在《夫妻的世界》觀看頁面，充斥着「女主趕緊報仇、弄死渣男」之類的彈幕。還有網友彈幕指揮女主，「快把出軌證據拍照留存」、「這個時候應該錄音吧」、「讓他淨身出戶」。很多觀眾已經準備好觀看一部復仇爽劇了，並且設想好了很多以前劇集中出現過的報復渣男的手段，只等池善雨演出來。

可是，如果男性出軌、女性復仇的作品都如出一轍，那還有什麼拍的必要呢？

從現實角度講，女性觀眾若能從這類劇集中獲得三觀的正向指引、自身存在價值的尋求和成長、抉擇的力量，才是女性作品存在更大的意義。劇集創作上來說，加入懸疑、人性探討等元素使女性複仇作品更有厚度，也更加精彩。假如一路「開掛式復仇」，爽點來得快，去得也快。

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