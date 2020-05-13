唔只《The King：永遠的君主》！盤點韓劇男神李敏鎬4大經典角色

2020年一開年就是個多事之年，肺炎病毒肆虐讓大家只能乖乖宅在家，幸好從第一季開始到第二季，有多部可圈可點的韓劇首播，對在苦悶生活中的劇迷來說，算是紓解壓力的小確幸。 其中花美男李敏鎬退伍後，以白馬王子之姿，演出金牌編劇金銀淑的作品《The King：永遠的君主 더 킹 : 영원의 군주》，讓眾多韓劇迷們引頸期盼到要變成長頸鹿了。

雖然《The King》播出前四集評價兩極，大多數的觀眾反應還在十里迷霧中，但也有人發現金編在劇中其實埋下了很多的伏筆，用前四集就定論這部電視劇的好壞，有些言之過早。兩個平行世界的故事，錯綜複雜的人物交錯，加上每個角色與另一個世界的自己擦撞的火花，相信接下來的劇情將會越來越精彩！

這次以「靚仔為準」，替大家來個李敏鎬歷年作品的不負責推薦，不論你是否已經成為「李太」，跟著小編回味吧！

（《The King：永遠的君主》劇照）

1. 《花樣男子 꽃보다 남자》爆紅成韓流巨星

2009年，李敏鎬憑借「韓版流星花園」、《花樣男子》的具俊表一角爆紅，登上韓流巨星之列。但他可說是相當正面的演員，10多年人氣持續居高不下且幾乎沒有負面新聞，形象良好的程度，足以堪稱韓國演藝圈模範生。

相較於高人氣，他的戲劇和電影作品數量嚴格來說其實算是偏少，幾乎維持一年一部電視劇或電影的速度，不過也許是因為對作品的選擇小心謹慎，李敏鎬的每部作品都有一定程度的收視保證。

+ 2

2. 《繼承者們 왕관을 쓰려는자​》的自我挑戰人氣攀新高

2013年李敏鎬接演電視劇《繼承者們》的消息一出，馬上引起熱烈的討論，儘管這部電視劇是出自金銀淑之手，但在播出前，李敏鎬其實備受大眾的質疑，畢竟同為校園題材，主角人設又是富家公子⋯所有的訊息都令人不禁懷疑，難道李敏鎬又要再演一次「具俊表」了嗎？不過最後事實證明，他的選擇並沒有錯。

+ 4 + 3 + 2

《繼承者們》不但成為當年席捲全世界的人氣韓劇，男主角金潭也並沒有任何具俊表的影子。李敏鎬的演技和人氣都再度攀上新高度，而《繼承者們》和《花樣男子》也都成為了韓流粉絲們必看的經典電視劇。而《繼承者們》中，李敏鎬與金宇彬兩位模特兒出身的演員，除了精湛演技，兩大型男的服裝造型，更是堪比時尚catwalk騷，型到爆！

3. 攜手孫藝珍的愛情浪漫小品

現今韓國30代的男演員中，李敏鎬可算是與女神等級的前輩女演員攜手合作機率最高的一位。除了和家喻戶曉的女神全智賢一起演出《藍色海洋的傳說 푸른 바다의 전설》，還有和韓國第一代女神金喜善挑戰古裝劇《信義 신의》。最近演出《愛的迫降 사랑의 불시착》被大家熱烈關注的孫藝真，也早在2010年就和李敏鎬演出改編自同名小說的電視劇《個人取向 개인의 취향》，這部劇是李敏鎬作品當中相當少數的愛情小品。

儘管當時的演技和模樣都略顯青澀，但劇中李敏鎬與孫藝真的感情線和劇中兩人一同生活的韓屋，都讓大家忍不住一再回看。

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4. 愛情火花四射《城市獵人 시티헌터​》

李敏鎬的感情世界也總令外界好奇不已，他認愛的其中一位女友，是與他合演《城市獵人》的女主角朴敏英。《城市獵人》是李敏鎬相當少數以動作戲分為主的作品，雖然動刀動槍時不時受傷流血，但卻一點也無損男神的型格。

雖然兩人的戀情已經成為過去式，但現在回頭來看這部電視劇，不知是否能看出兩人在劇中的演出透露一些端倪呢？也因為兩人的戀情已經是過去式，眾多「李太」們對於這部電視劇也可以安心釋懷的觀看吧！

最後要為大家推薦的，當然還是現正熱播中的《The King：永遠的君主》。究竟他與女主角金高銀會擦撞出怎樣的精彩火花，還有金牌編劇金銀淑究竟會帶給大家怎樣的驚喜劇情？非常值得我們一起拭目以待。

小編工作小筆記： 因為工作關係，很幸運的有過幾次和李敏鎬碰面的機會，每一次他都令我留下深刻的印象，臉上始終掛著親切笑容的他，在大家的印象中總是彬彬有禮，但其實李敏鎬非常的幽默風趣，而且偶爾會流露出大男孩的調皮，有他在的地方總是氹得工作人員們哈哈大笑。型格程度根本就是行走海報，本人更像是自備鎂光燈一般，說他型到發光真的一點都不為過，不管多大多小的場合，他都是眾人目光聚集與追逐的焦點。

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